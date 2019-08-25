مصدر أمنى يكشف تفاصيل حريق قناة الاهلى قبل انتهاء البث المباشر بـ 10 دقائق

وسيتم إذاعة البرنامج مرة أخرى علي الهواء الساعة الحادية عشر مساء.



وكان حريق وقع باستديوهات قناة الاهلى بمدينة الإنتاج الاعلامى بسبب ماس كهربائى فى الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل الاستديوهات .



وقررت إدارة قناة النادى الأهلى برئاسة الدكتور محمد العدل الغاء برامج الهواء للقناة اليوم بعد الحريق ومن المقرر أن تصدر قناة النادى الأهلى بيانا بعد قليل تعلن فيه أسباب الحريق وأسباب إلغاء برامج القناة اليوم الاحد .



ويتم يوميا إذاعة عدد من البرامج اليومية داخل قناة النادى الأهلى منها الأهلى اليوم وميديا سبورت وملك وكتابة وغيرها من البرامج الأخرى .

تسبب حريق قناة الاهلى الذى شب فى استوديو بالقناة فى توقف بث البرامج الرياضية، وكشفت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة تفاصيل حريق قناة الاهلي، حيث تبين أن ماسا كهربائيا حدث في كابلات كهرباء أثناء البث على الهواء.وحررت نقطة شرطة مدينة الانتاج الاعلامي محضرا إداريا تضمن انه اثناء البث المباشر لبرنامج كلام في الميديا الذي يذاع منذ السادسة حتى السابعة والنصف على قناة الأهلى تطاير شرر من كابلات وأسلاك كهرباء داخل الاستوديو أدى لتصاعد أدخنة، فتم إنهاء الحلقة قبل موعدها الأصلي بقرابة ١٠ دقائق، وتمكن الفنيون داخل الاستوديو من السيطرة على تلك الأدخنة قبل تحولها لحريق.