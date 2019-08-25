شاهد.. الصورة التذكارية للقادة المشاركين في اجتماعات قمة مجموعة السبع بفرنسا 2019

حرص القادة المشاركون في اجتماعات قمة مجموعة السبع بفرنسا ٢٠١٩ على التقاط صور تذكارية .



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى عددا من قادة الدول المشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع المقامة فى مدينة "بياريتز" الفرنسية، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال القمة، حيث التقى الرئيس السيسى السكرتير العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش.



كما التقى الرئيس السيسى نظيره الفرنسى ايمانويل ماكرون ، ورئيس وزراء بريطانيا وريس جونسون ، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي .



وأجرى الرئيس السيسى جلسة مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا، في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، ومبادرة شراكة أفريقيا مع مجموعة العشرين، التي طرحتها ألمانيا عام 2017 وتستضيف اجتماعاتها السنوية ببرلين.