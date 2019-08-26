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التحالف العربي يدمر 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية من صعدة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:31 ص
التحالف العربي يدمر
التحالف العربي يدمر 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات
أ ش أ
أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح المالكي في بيان له أوردته قناة " العربية الإخبارية" مساء اليوم الأحد، أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذلك الصواريخ الباليستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة و الرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

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