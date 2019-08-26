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فن

تعبان يا همام.. تعرف على النجم العالمي بعد ظهوره بـ همام فى أمستردام

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:12 ص
صبرى سعد فى همام
صبرى سعد فى همام فى امستردام
أحمد إبراهيم
على الرغم من ظهوره فى مشاهد معدودة بفيلم "همام فى امستردام" إلا أنه ترك بصمة واضحة من خلال ادائه ولن ينسى أحد جملته الشهيرة "تعبان يا همام" او شخصية "سيد شعلة" انه الفنان صبرى سعد الذي تصدر هذه الأيام غلاف المجلة الهولندية volkskrant magazine وذلك برفقة ابنائه الثلاثة والذى يكشف فيه عن تفاصيل فيلمه الهولندى "عائلة الحموس" المشارك به عائلة الفنان المعروف في هولندا.

ومن المعروف أن صبري سعد جاءت تجربته الوحيدة في السينما المصرية عندما رشحه المخرج سعيد حامد للمشاركة في بطولة فيلم "همام في امستردام" بعد أن كان سيشارك في الفيلم كمخرج منفذ، وبات معروفًا لدى المشاهد المصري بشخصية سيد شعلة التي قدمها في الفيلم.

صبري سعد، أحد الفنانين الذين عاشوا فترة صباه بمنطقة إمبابة ثم هاجر الى هولندا منذ أن كان في التاسعة عشر من عمره، درس التمثيل في هولندا، وقدم عددا كبيرا من المسرحيات والمسلسلات التليفزيونية واﻷفلام في هولندا ولديه أربعة أبناء شادي الابن الأكبر ويعمل مخرجًا، وشاركه في عدد من الأفلام القصيرة، وابنته أشجان وابنه شاهين الذي يهوى مجال التمثيل، أما الصغيرة فيروز ما زالت في المدرسة الآن.
تعبان يا همام.. تعرف على النجم العالمي بعد ظهوره بـ همام فى أمستردام
تعبان يا همام.. تعرف على النجم العالمي بعد ظهوره بـ همام فى أمستردام
تعبان يا همام.. تعرف على النجم العالمي بعد ظهوره بـ همام فى أمستردام
تعبان يا همام.. تعرف على النجم العالمي بعد ظهوره بـ همام فى أمستردام
تعبان يا همام.. تعرف على النجم العالمي بعد ظهوره بـ همام فى أمستردام

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