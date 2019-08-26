مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر.. ندوة بمسجد الحسين غدا

تنقل القناة الثقافية في بث مباشر غدا الثلاثاء 27 / 8 / 2019م بين صلاتي المغرب والعشاء برنامج "ندوة للرأي" ، تحت عنوان : "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر” من مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة.



ويشارك في الندوة، كل من: الدكتور محمد أحمد حامد، والشيخ الشحات محمود البحيري، علماء بوزارة الأوقاف.



يأتي هذا في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني ، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.



