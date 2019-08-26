ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر.. ندوة بمسجد الحسين غدا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:46 ص
مسجد الحسين
مسجد الحسين
عبد الرحمن محمد
تنقل القناة الثقافية في بث مباشر غدا الثلاثاء 27 / 8 / 2019م بين صلاتي المغرب والعشاء برنامج "ندوة للرأي" ، تحت عنوان : "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر” من مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة.

ويشارك في الندوة، كل من: الدكتور محمد أحمد حامد، والشيخ الشحات محمود البحيري، علماء بوزارة الأوقاف.

يأتي هذا في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني ، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ندوة عن فضائل الصحابة الكرام بمسجد صلاح الدين

الأوقاف تنظم ندوة بعنوان النفع العام في ميزان الشرع بمسجد الحسين

الصحبة وأثرها في بناء الشخصية.. ندوة بمسجد السيدة زينب الثلاثاء

الأوقاف تنظم 5 ندوات دينية

الأوقاف تهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

ترشيحاتنا

شاهد.. السيسى يلتقى نظيره الأمريكى على هامش قمة الدول السبع الصناعية الكبرى

ضبط 213 قطعة سلاح ناري و245 قضية مواد مخدرة

بعد علاج ريهام سعيد بها.. ما هي مصحات علاج إدمان الطعام ؟

شاهد.. حقيقة ظهور ستيف جوبز بعد موته على قهوة بلدى فى الأميرية

سعر الدولار والعملات اليوم الاثنين 26-8-2019

رونالدينيو.. مشوار احتراف عالمي ينتهى خلف القضبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور

سمير صبرى يكشف عن أسرار لقائه بعمالقة الفن فى قصر السينما.. صور