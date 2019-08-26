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شريف سعاد يكتب: أسرع طريقة للسمنة والوفاة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:58 ص
صدى البلد
هرمونات التوتر والغضب اسرع طريقه للسمنه والوفاه، فمن منا لا يغضب او لا يتعرض لمواقف صعبه وصدمات .فالانسان خلق في كبد ودائما معرض للغضب والحزن والعصبية، كم سمعنا عن حالات ماتت من الصدمات والحزن والانفعال بعد ان اصيبت بالجلطه او الشلل او السكته القلبيه.

في الحقيقه ان ما يحدث عند التعرض للصدمه او الخوف او التوتر والقلق ان الجسم يضخ هرمونات تسمي هرمونات التوتر وهي الادرينالين والكورتيزول الي الجسم والتي تتسبب في زياده ضربات القلب وضغط الدم وتزيد التركيز والقوه الي ان ينتهي سبب التوتر فيعود الجسم الي ماكان عليه، لكن الكارثه تكمن في الغضب المستمر والذي قد يسبب الوفاه حيث يتم ضخ هرمونات التوتر بكميات كبيره في الدم والتي تؤثر علي :
١-الجهاز الهضمي: وتسبب الاسهال والام المعده والقولون
٢-السمنه: بسبب زياده الشهيه
٣-ضعف جهاز المناعه: يسبب العدوي و الامراض
٤-امراض القلب: بسبب زياده معدل ضربات القلب وضغط الدم وزياده الدهون في الدم مما يتسبب في الاصابه بالسكري والجلطات وزياده الكوليسترول
٥-اصابه الجهاز العصبي مما يتسبب في القلق والارق وفقدان القدره علي النوم

كيف تتحكم في غضبنا من اجل الحفاظ علي صحتنا؟

لابد ان ندرك جيدا ان لا شيء يضاهي صحتنا ولذلك لابد من التحكم في غصبنا عن طريق الاسترخاء والهدوء والبعد عن الاشياء التي تغضبنا وان نقوم بالصلاه التي تريح النفس ونشكر الله في السراء والضراء ونحافظ علي صحتنا فهي هديه الرحمن لنا.

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