خبر يهمك.. وظيفة شاغرة في السفارة الألمانية | خدمات

أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة ، عن حاجتها لموظف أو موظفة للعمل بمكتب ضابط اتصال الشرطة الاتحادية بالسفارة.



وقالت السفارة الألمانية ، في القاهرة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تعلن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة عن حاجتها إلى موظف/ موظفة فورا للعمل بمكتب ضابط اتصال الشرطة الاتحادية».



وحول الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة، أوضحت السفارة الألمانية في القاهرة: أنه «يشترط إجادة اللغة الألمانية إجادة تامة».



ونوهت السفارة الألمانية في القاهرة، إلى أن تقديم الطلبات سيكون متاحا حتى موعد أقصاه 29 أغسطس 2019.