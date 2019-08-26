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خبر يهمك.. وظيفة شاغرة في السفارة الألمانية | خدمات

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:05 ص
السفارة الألمانية
السفارة الألمانية تعلن عن وظيفة شاغرة
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة ، عن حاجتها لموظف أو موظفة للعمل بمكتب ضابط اتصال الشرطة الاتحادية بالسفارة.

وقالت السفارة الألمانية ، في القاهرة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تعلن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة عن حاجتها إلى موظف/ موظفة فورا للعمل بمكتب ضابط اتصال الشرطة الاتحادية».

وحول الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة، أوضحت السفارة الألمانية في القاهرة: أنه «يشترط إجادة اللغة الألمانية إجادة تامة».

ونوهت السفارة الألمانية في القاهرة، إلى أن تقديم الطلبات سيكون متاحا حتى موعد أقصاه 29 أغسطس 2019.

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