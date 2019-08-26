انطلاق برنامج بنكمل بعض لنشر مفاهيم السلام بمركز شباب ناصر بالزقازيق

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء تنفيذ برنامج "بنكمل بعض" تحت شعار " شير سلام - Share Salam كأحد الفاعليات المجتمعية لتدعيم قيم السلام المجتمعي عن طريق التعمق في المفاهيم التي تدعو الي اللاعنف واستخدام بدائل سلمية لنشر السلام في المجتمع وذلك خلال يومي الإثنين و الثلاثاء الموافق 27،26 أغسطس 2019م بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.



أوضح المحافظ أن البرنامج يسعي إلي حث الشباب على نشر السلام المجتمعي بين فئات المجتمع المختلفة من خلال تنفيذ أنشطة وفاعليات يقوم بها الشباب أنفسهم تخطيطا وتنظيمًا وتنفيذا، مؤكدًا أن الشباب هم ركيزة المجتمع التي يجب الإهتمام بها وتنميتهم علي مختلف الأصعدة للوصول بالبلاد للإستقرار و التنمية المستهدفة.



ومن جانبه أكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالشرقية أنه في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي نشر ثقافة السلام وتعزيز قبول الآخر والإحترام والمساواة وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية يتم تنفيذ فاعليات برنامج ( بنكمل بعض) تحت شعار ( شير سلام - Share Salam ) يومي الاثنين و الثلاثاء الموافق 27،26 أغسطس 2019م بمركز شباب ناصربمدينة الزقازيق.



واضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن البرنامج يهدف إلي تبني أليات التواصل اللاعنفي وتفعيل مسرح التنمية وذلك عن طريق تنفيذ ورش عمل باستخدام الفن والمسرح للتعبير عن قضايا السلام التي تمس المجتمع والحماية على مواقع التواصل الاجتماعي وممارسة ألعاب والمشاركة في تدريبات رياضية خاصة بالسلام وذلك بحضور مدربين متخصصين ومتميزين، مشيرًا إلي أنه سيتم إستخراج شهادات من مديرية الشباب و الرياضة للشباب المشاركين بالفاعلية والملتزمين بالبرنامج التدريبي.