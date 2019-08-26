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حوادث

ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية بغرامات تجاوزت ٥ ملايين جنيه.. صور

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:56 ص
احد المتهمين
احد المتهمين
محمد صبرى
واصلت أجهزة الامن بالقاهرة جهودها فى ملاحقة وضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، حيث أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة عن ضبط عدد من المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وكان اللواء محمد منصور مدير امن القاهرة قد وجه بالاستمرار فى ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ ، والمجمعة ووشيكة السقوط.

وتمكن رجال الامن من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم – سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما " سلاح أبيض "، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية " قتل عمد " والمقضى فيها بالإعدام ، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده.

فيما تم ضبط (عامل- سن 33 - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ، المطلوب التنفيذ عليه فى 4أحكام حبس فى قضايا "مبانى") بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت (ثلاثة مليون وثمانمائة وأربعون ألف جنيه – 3,840,000 جنيه) ، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده.

وضبط (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، المطلوب التنفيذ عليه فى 113 حكم حبس فى قضايا " أعمال بناء " بإجمالى عقوبات بلغت 76 سنة وشهرين حبس ) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده.

كما تم ضبط (صاحب مخبز - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل ، المطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "مبانى" ، والمقضى فيهما بغرامة مالية مستحقة بلغت (مليون ومائتان وثمانية وستون ألف وأربعمائة وخمسون جنيه – 1,268,450جنيه) ، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية بغرامات تجاوزت ٥ ملايين جنيه.. صور
ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية بغرامات تجاوزت ٥ ملايين جنيه.. صور
ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية بغرامات تجاوزت ٥ ملايين جنيه.. صور
ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية بغرامات تجاوزت ٥ ملايين جنيه.. صور

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