اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب

كشف أسامة إسماعيل، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، عن تطورات اختيار مدير فني جديد للمنتخب الأول لكرة القدم خلفا لـ المكسيكي خافيير أجيري.



وأكد أسامة اسماعيل في تصريحات لـ برنامج " ملعب 9090 " عبر أثير "9090" أن المدير الفني الجديد سيكون وطنيا وفقا لـ توجهات الدولة.



وقال أسامة إسماعيل أن اتحاد الكرة سيناقش ملف اختيار مدير فني جديد خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، مشددًا على أن الاختيار وقع على 9 أسماء، وسيتم اختيار أحدهم.



وتابع أسامة إسماعيل أن الأسماء المطروحة جميعها تحظى بثقة وحب الجماهير المصرية داعيا بالتوفيق لمن يقع عليه الاختيار.



وأكمل أن المدير الفني الجديد ستكون أمامه عدد من المهمات الصعبة أهمها التصفيات المؤهلة لـ مونديال 2022 وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.