طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق في الأجواء اللبنانية رغم تهديدات نصر الله

اخترقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، من دون طيار، الأجواء اللبنانية فوق مناطق متفرقة من البلاد اعتبارا من فجر اليوم /الاثنين/، على الرغم من التهديدات المباشرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطابه مساء /أمس/ بإسقاط الطائرات الإسرائيلية التي تخرق سماء لبنان.

ونفذت طائرة إسرائيلية بدون طيار عملية رصد واستطلاع فجر /اليوم/ لمناطق من مزارع شبعا الحدودية مع مرتفعات الجولان السوري، والتي تحتلها إسرائيل، وكذلك لعدد من قرى وبلدات الجنوب اللبناني، ثم قامت طائرة استطلاع أخرى صباح اليوم بإجراء عملية استطلاع لمحافظة النبطية جنوبي البلاد على ارتفاع منخفض، كما حلقت طائرة استطلاع ثالثة فوق مدينة بعلبك (بمحافظة بعلبك الهرمل – شمالي شرق لبنان) وضواحيها.

وكان أمين عام حزب الله حسن نصر الله قد قال في كلمة تلفزيونية له مساء أمس /الأحد/ تعقيبا على سقوط طائرتين إسرائيليتين بدون طيار فجر أمس فوق ضاحية بيروت الجنوبية (معقل حزب الله الرئيسي): إن هذا الأمر يخرق "قواعد الاشتباك" التي تأسست بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، مشيرا إلى أن حزب الله من الآن فصاعدا سيُسقط الطائرات الإسرائيلية من