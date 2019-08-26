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البابا تواضروس يعزي كهنة عزبة النخل في وفاة القس ابرام إداورد

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
كتب - سامح سلام
تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء، لمجمع كهنة كنائس عزبة النخل، في نياحة القس أبرآم إدوارد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس بعزبة النخل، ويلتمس عزاء سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وتوفى القس أبرام إدوارد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس، بعزبة النخل بالقاهرة بعد صراع قصير مع المرض، بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية ست سنوات فقط.

ولد الكاهن المتنيح في ١٨ يوليو ١٩٧١، وسيم كاهنًا يوم ٢٢ يونيو ٢٠١٣. تولى خدمة أخوة الرب بكنيسته، واهتم بها اهتمامًا كبيرا.

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