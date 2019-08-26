توافد الطلاب علي حاسبات حلوان للالتحاق ببرنامج هندسة البرمجيات

إيمانا من جامعة حلوان بتقديم تعليم متميز يتناسب مع احتياجات سوق العمل طرحت كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة برنامج هندسة البرمجيات وذلك بهدف إعداد خريج متميز قادر علي المنافسة محليا وعالميًا.



حيث توافد اليوم طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة علي الكلية للالتحاق ببرنامج هندسة البرمجيات وتقديم الأوراق المطلوبة وانهاء اجراءات الكشف الطبي في هذا البرنامج المتميز الذي أنشئ منذ عام 2006 في جامعة حلوان والتي تعد أول جامعة مصرية تقوم بتطبيق هذا التخصص العلمي.



أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن البرامج الجديدة تقدم فرص تعليمية متنوعة للحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة، كما تقدم فرصة جيدة للطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق مع رغباتهم، وكذلك لخريجى الجامعات والراغبين فى الالتحاق بالبرامج الجديدة بما يدعم تميز وتنافسية الخريج علي المستوي المحلي والاقليمي من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.



وأوضح الدكتور أسامة إمام القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي أهمية تخصص هندسة البرمجيات وهو من أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور الكبير والمتسارع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، لتقديم ما هو أفضل من الناحيتين العملية والنظرية.



وأشارت الدكتورة أماني عبده منسق البرنامج إلى أن الدراسة في برنامج هندسة البرمجيات شاملة بحيث يصبح الطالب علي وعي بكل ما يخص مشاريع البرمجيات بداية من متطلباتها حتي تحليلها و تطويرها واختبارها وصيانتها، ولذلك يتمكن الطالب من العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات وكذلك مختلف أنواع البرمجيات.



ويهدف البرنامج إلى تقديم محتوي علمي اكاديمي يتناسب مع معايير الجودة، لاثراء البحث العلمي من خلال اعضاء هيئة التدريس لرفع مستوي وعي الطلاب نحو البحث العلمي ومواكبة التطور في مجال هندسة البرمجيات، كما يعمل البرنامج علي ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية قبوله، ويتم إعداد التدريب المناسب لكل مستوى بداية من المستوى الأول وذلك من خلال كبرى شركات البرمجيات الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على مستوى طلاب البرنامج.