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توافق بين السيسي وماكرون حول تسوية الأوضاع في ليبيا للقضاء على الإرهاب

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:43 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع المنعقدة في مدينة بياريتز.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدًا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية.

من جانبه رحب الرئيس الفرنسي بالرئيس السيسي مثمنًا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين.

كما اعرب الرئيس الفرنسي عن حرص فرنسا على تعزيز آليات التعاون المشترك ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي، كما تناول اللقاء استعراض العلاقات الأفريقية الفرنسية، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذا تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، ومن بينها جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.

ولفت إلى انه تم تبادل الرؤي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت وجهات نظر الرئيسين حول تضافر الجهود المشتركة الثنائية بين مصر وفرنسا وايضًا الدولية سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا علي نحو يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ علي المؤسسات الوطنية للدولة، وكذا مواردها، ويحد من التدخلات الخارجية.

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