اخبار الحوادث .. إخلاء سبيل فتاة العياط والنيابة تستأنف.. وقرص ترامادول وراء مقتل مسن داخل صيدلية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
إخلاء سبيل فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه.. وتجديد حبس صديقيّ القتيل
أخلت محكمة جنوب الجيزة ، سبيل فتاة العياط المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص حاول اغتصابها، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، كما قررت تجديد حبس متهمين اخرين وهما صديقا القتيل لاتهامهما بمعاونة المجني عليه في استدراجها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل فتاة العياط
قررت نيابة العياط بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط الاستئناف علي قرار إخلاء سبيل طفلة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث ماسبيرو الثانية لـ ٢٢ سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل ثانى جلسات محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013 لجلسة 22 سبتمبر المقبل، لعدم احضار المتهمين من محبسهم،كما قررت المحكمة اعلان المتهمين في محبسهم وتكليف النيابة باخطار مدير قطاع السجون عن عدم احضار المتهمين ومعرفة المتسبب في عدم احضارهم ونقل المتهمين الى ليمان طرة للقرب من المحكمة لسرعة الفصل في القضية.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
إحالة 19 متهمًا للمحاكمة التأديبية في واقعة وفاة طبيبة بمستشفي المطرية صعقا بالكهرباء
أحال المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية 19من العاملين بمستشفي المطرية التعليمي للمحاكمة التأديبية لاهمالهم في عملهم مما تسبب في وفاة طبيبة صعقا بالكهرباء أثناء الاستحمام .. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألفا لـ مدير إدارة التنظيم بحي السلام بتهمة الرشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بمعاقبة أحمد فاروق مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه وذلك لاتهامه بطلب رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
ضبط مصنع يستخدم الجبن الفاسد فى إنتاج المخبوزات
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مصنع غير مرخص بالجيزة يقوم بتجميع "الجبن" من المرتجعات وهوالك الإنتاج وإعادة إستخدامها فى تصنيع "المخبوزات"، بداخله أكثر من 3.5 طن مستلزمات إنتاج وقرابة 77 ألف قطعة مخبوزات بدون بيانات ومجهولة المصدر.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
إحالة رئيس مدينة الفيوم و6 من مساعديه للمحاكمة التأديبية
أحالت النيابة الإدارية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم و6 مسئولين آخرين من مساعديه، للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة من 22 سبتمبر 2015 حتى 16 أغسطس 2017.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
مصرع مواطن في تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة ومسجل خطر بالمنوفية
لقي مواطن مصرعه متأثرا بطلق ناري أثناء تبادل لاطلاق النيران بين قوات الشرطة ومسجل خطر بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
ننشر صورة المسجل خطر المتهم بقتل أمين شرطة بمصر القديمة
حصل صدى البلد على صورة مسجل خطر المتهم بقتل فرد امن بمصر القديمة حيث قررت النيابة حبسه ٤ ايام على ذمة التحقيق واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث .. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
تحقيقات في غرق طفل ببالوعة أمام نادي الطالبية
تجري نيابة الطالبية والعمرانية تحقيقات موسعة في مصرع طفل غرقا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية مساء أمس.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
بسبب قرص ترامادول.. عاطل يقتل مسنا في صيدلية بكفر الدوار ويحرق جثته
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، خلال ٢٤ ساعة من كشف غموض العثور على جثة مسن متفحمة بداخل صيدلية نجلة بدائرة كفر الدوار حيث توصلت تحريات المباحث إلى قيام عاطل بخنق المجنى عليه بإشعال النيران فى الصيدلية لإيهام أهله بأن سبب الوفاة الحريق وذلك لوجود خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة " قرص ترامادول".. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
حكم نهائى جديد يحمي العاملين بالبنك الأهلي من الحد الأقصى للأجور
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا جديدا، بعدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
إخلاء سبيل فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه.. وتجديد حبس صديقيّ القتيل
أخلت محكمة جنوب الجيزة ، سبيل فتاة العياط المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص حاول اغتصابها، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، كما قررت تجديد حبس متهمين اخرين وهما صديقا القتيل لاتهامهما بمعاونة المجني عليه في استدراجها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل فتاة العياط
قررت نيابة العياط بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط الاستئناف علي قرار إخلاء سبيل طفلة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث ماسبيرو الثانية لـ ٢٢ سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل ثانى جلسات محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013 لجلسة 22 سبتمبر المقبل، لعدم احضار المتهمين من محبسهم،كما قررت المحكمة اعلان المتهمين في محبسهم وتكليف النيابة باخطار مدير قطاع السجون عن عدم احضار المتهمين ومعرفة المتسبب في عدم احضارهم ونقل المتهمين الى ليمان طرة للقرب من المحكمة لسرعة الفصل في القضية.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
إحالة 19 متهمًا للمحاكمة التأديبية في واقعة وفاة طبيبة بمستشفي المطرية صعقا بالكهرباء
أحال المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية 19من العاملين بمستشفي المطرية التعليمي للمحاكمة التأديبية لاهمالهم في عملهم مما تسبب في وفاة طبيبة صعقا بالكهرباء أثناء الاستحمام .. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألفا لـ مدير إدارة التنظيم بحي السلام بتهمة الرشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بمعاقبة أحمد فاروق مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه وذلك لاتهامه بطلب رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
ضبط مصنع يستخدم الجبن الفاسد فى إنتاج المخبوزات
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مصنع غير مرخص بالجيزة يقوم بتجميع "الجبن" من المرتجعات وهوالك الإنتاج وإعادة إستخدامها فى تصنيع "المخبوزات"، بداخله أكثر من 3.5 طن مستلزمات إنتاج وقرابة 77 ألف قطعة مخبوزات بدون بيانات ومجهولة المصدر.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
إحالة رئيس مدينة الفيوم و6 من مساعديه للمحاكمة التأديبية
أحالت النيابة الإدارية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم و6 مسئولين آخرين من مساعديه، للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة من 22 سبتمبر 2015 حتى 16 أغسطس 2017.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
مصرع مواطن في تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة ومسجل خطر بالمنوفية
لقي مواطن مصرعه متأثرا بطلق ناري أثناء تبادل لاطلاق النيران بين قوات الشرطة ومسجل خطر بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
ننشر صورة المسجل خطر المتهم بقتل أمين شرطة بمصر القديمة
حصل صدى البلد على صورة مسجل خطر المتهم بقتل فرد امن بمصر القديمة حيث قررت النيابة حبسه ٤ ايام على ذمة التحقيق واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث .. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
تحقيقات في غرق طفل ببالوعة أمام نادي الطالبية
تجري نيابة الطالبية والعمرانية تحقيقات موسعة في مصرع طفل غرقا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية مساء أمس.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
بسبب قرص ترامادول.. عاطل يقتل مسنا في صيدلية بكفر الدوار ويحرق جثته
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، خلال ٢٤ ساعة من كشف غموض العثور على جثة مسن متفحمة بداخل صيدلية نجلة بدائرة كفر الدوار حيث توصلت تحريات المباحث إلى قيام عاطل بخنق المجنى عليه بإشعال النيران فى الصيدلية لإيهام أهله بأن سبب الوفاة الحريق وذلك لوجود خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة " قرص ترامادول".. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.
حكم نهائى جديد يحمي العاملين بالبنك الأهلي من الحد الأقصى للأجور
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا جديدا، بعدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.. للمزيد من التاصيل اضغط هنا.