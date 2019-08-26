صحيفة بريطانية تعلق على اختباء ستيف جوبز في مصر

وصلت سخرية المصريين من صورة رجل مصري شبيه لستيف جوبز ويجلس على أحد المقاهي إلى الصحف العالمية، ومنها صحيفة ذا صن البريطانية التي سلطت عليها الضوء.



وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الرجل الشبيه بستيف جوبز، والتي دعمت نظرية أنه حي ومختبئ في مصر، ولكن بالطبع قد توفي مؤسس شركة آبل، في عام 2011 عن عمر يناهز 56 عاما بعد معركة طويلة مع مرض السرطان.



وسخر رواد المواقع من الصورة وكتبوا عليها "جوبز مؤسس شركة آبل الأمريكية الشهيرة، يجلس على مقهى بحي الأميرية في القاهرة.



وبدا الرجل الذى يرتدى جلبابا صيفيا باللون البني الفاتح تمامًا نسخة طبق الأصل من ستيف، ولم يفت المصريين أى فرصة لإطلاق النكات الضحك، والأكثر غرابة أن الرجل المصري، الذى يشبه ستيف جوبز كان يرتدى أيضًا نظارة مماثلة تمامًا لنظارة الأخير، وبعد حالة من الجدل على فيسبوك علق الكثيرون على الصورة: "يخلق من الشبه أربعين".