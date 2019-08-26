فرنسا تعرب عن استعدادها لتقديم المساعدة للسلطات السودانية

أشادت فرنسا بتعيين الأعضاء الأحد عشر في المجلس السيادي وبتنصيب رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك، متمنية له التوفيق في ممارسة مهامه حيث تعدُّ هذه المرحلة خير دليل على حكمة الشعب السوداني وعلى توقه إلى تحقيق الحرية والسلام والعدالة في البلاد.



ودعت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم السلطات السودانية الجديدة إلى التقيّد بالجدول الزمني الخاص بالعملية الانتقالية وإلى تشكيل حكومة في المهل المحددة لكي تُكِبَّ على تسوية المشكلات التي ما تزال تعترض سبيل السودانيين.



كما حثت الخارجية جميع الأطراف السودانية ومختلف الجماعات المتمردة على الشروع في إبرام اتفاق سلام على وجه السرعة.



ودعت فرنسا شركاء السودان الخارجيين إلى مواكبة السودان في سعيه إلى مواصلة العملية الانتقالية عن طريق تزويده بالدعم السياسي والاقتصادي



وفي هذا الصدد أعربت فرنسا مجددًا عن استعدادها لتقديم المساعدة للسلطات السودانية.

