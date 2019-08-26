ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرنسا تعرب عن استعدادها لتقديم المساعدة للسلطات السودانية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:44 م
فرنسا
فرنسا
محمود نوفل
أشادت فرنسا بتعيين الأعضاء الأحد عشر في المجلس السيادي وبتنصيب رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك، متمنية له التوفيق في ممارسة مهامه حيث تعدُّ هذه المرحلة خير دليل على حكمة الشعب السوداني وعلى توقه إلى تحقيق الحرية والسلام والعدالة في البلاد.

ودعت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم السلطات السودانية الجديدة إلى التقيّد بالجدول الزمني الخاص بالعملية الانتقالية وإلى تشكيل حكومة في المهل المحددة لكي تُكِبَّ على تسوية المشكلات التي ما تزال تعترض سبيل السودانيين.

كما حثت الخارجية جميع الأطراف السودانية ومختلف الجماعات المتمردة على الشروع في إبرام اتفاق سلام على وجه السرعة.

ودعت فرنسا شركاء السودان الخارجيين إلى مواكبة السودان في سعيه إلى مواصلة العملية الانتقالية عن طريق تزويده بالدعم السياسي والاقتصادي

وفي هذا الصدد أعربت فرنسا مجددًا عن استعدادها لتقديم المساعدة للسلطات السودانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجامعة العربية: لا نتنافس مع الاتحاد الإفريقي في السودان

تحرك مصر يأتي من واقع مسئوليتها.. شكرى: كل الدعم للسودان وتخفيف الضغوط والتدخلات الخارجية

ننشر تفاصيل مسودة الإعلان الدستوري الجديد للسودان

اختراق إيجابي جديد في السودان.. المجلس الانتقالي والمعارضة يتفقان على مشروع الوثيقة الدستورية.. التوقيع بالأحرف الأولى خلال 48 ساعة.. توزيع متوازن لصلاحيات مؤسسات الدولة.. وترحيب محلي ودولي واسع

بتوصية من قوى التغيير .. تأجيل حل المجلس العسكري الانتقالي في السودان

رسميا.. قوى الحرية والتغيير في السودان تحسم أسماء مرشحيها الـ5 لـ المجلس السيادي

ترشيحاتنا

بعد وقفه.. تحرك جديد من نقابة الإعلاميين تجاه تامر أمين

مواصفات جديدة للسيارات الصينية القادمة لمصر.. تعرف عليها

مدرب الأهلي الجديد.. ريكاردو جوميز الأقرب لتولى تدريب الأحمر.. إنجازات أوروبية وهزيمة أمام الزمالك

مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية بـ 85 ميدالية

السفارة السعودية في تركيا تصدر بيانا بشأن المواطنة المختفية بـ إسطنبول

هؤلاء تخلوا عنها.. نجوم خذلوا ريهام سعيد في أزمة السمنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فخمة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى جلسة تصوير جديدة