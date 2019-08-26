نقيب المأذونين: حالات زواج القاصرات كثيرة لا يمكن حصرها ..فيديو

أكد نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر، أن عدد الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها من زواج القاصرات كثيرة جدًا ولا يمكن حصرها.





وقال نقيب المأذونين خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن وزير الأوقاف أخطر المديريات على مستوى الجمهورية بعدم إتمام عقد زواج إلا بمعرفة المأذون داخل المساجد.





وأوضح نقيب المأذونين أنه يشترط أن تكون هناك موافقة من إدارة الأوقاف التابع لها المسجد بإتمام عقد القران، بعد الاطلاع على بطاقة الزوجة والزوج من خلال الخطيب لغلق الباب أمام كل من ينتحل صفة مأذون.





وأشار نقيب المأذونين إلى أن هناك قانونًا يجرم توثيق عقد زواج القاصرات ولا توجد عقوبة على إتمام الزواج في حد ذاته.