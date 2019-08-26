بعد وفاته .. 8 معلومات لا تعرفها عن الفنان البحريني محمد عواد

توفى امس المؤلف والمخرج والممثل المسرحى البحرينى محمد عواد عن عمر يناهز 81 عاما ونعت هيئة البحرين للثقافة والآثار الفنان الراحل.



نرصد 8 معلومات عن المخرج والفنان الراحل محمد عواد.



ولد محمد عواد في عام 1938 في مدينة القضيبة بـ "البحرين".



محمد عواد وحيد ليس له أشقاء لذلك كان قريبا جدا من ابيه وفي لقاء تلفزيوني قال : "ابي كان يفعل لي أي شئ أريده".



ودرس محمد عواد في بريطانيا لتعليم فنون المسرح ثم عاد إلى البحرين لمحاولة تكوين فريق مسرحي.



بدأ محمد عواد مشوار الفني في فترة السبعنيات من خلال اشتراكه في عروض مسرحية ولكن لم تظهره بين النجوم.



وفي عام 1988 كانت نقطة تحول في حياة محمد عواد حيث اشترك في المسلسل البحريني بعنوان "سوالف ام هلال" الذي تم عرضه لمدة ثلاث سنوات من 1988 الي 1990 وهو من اخراج المخرج المصرى محي الدين جلال ولكن اخرج موسمين فقط ام الموسم الثالث قد أخرجه المخرج البحرينى أمير الشايب ومن تأليف عيسى الحمر.



استطاع محمد عواد من خلال هذا العمل كسب شهرة وقاعدة جماهيرية بسبب براعته في التمثيل، وقدم بعدها عديد من المسرحيات التي اعتبرها الجمهور البحريني من أهم المسرحيات في البحرين مثل مسرحية "كرسي عتيق" ومسرحية "سبع ليالي" ومسرحية بعنوان "ليلة عرس رشدان" وهي من حكايات ألف ليلة وليلة، وتم عرضها في عام 1995.



وفي لقاء تلفزيوني لـ محمد عواد قال إنه يحب الفنان "عبد الفتاح القصري" و "شكوكو" ويحب الأفلام الهندية كثيرا، كما يحب أيضا مشاهدة فريد شوقي ومريم فخر الدين.



وتوفي محمد عواد في 25 اغسطس عام 2019 بعد صراع مع المرض وكان اجري عملية جراحية بسبب كسر في الحوض أثرت علي صحته قبل الوفاة.