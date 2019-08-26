سوق السيارات المستعملة.. أسعار بيجو 308 بعد التخفيضات.. فيديو

تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع الأسعار الذي تشهده سوق السيارات الجديدة في مصر، ونستعرض في السطور التالية أسعار سيارات بيجو 308 في سوق السيارات المستعملة في مصر.



اسعار سيارات بيجو 308 المستعملة في مصر..



فقد جذبت بيجو 308، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



أسعار السيارات المستعملة في مصر



ويتراوح سعر السيارة بيجو 308 والقريبة منها بين 140 و150 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار سيارة بيجو 308 في سوق السيارات المصرية.

