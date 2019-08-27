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رياضة

خالد قمر فريق الاتحاد لا يقل أهمية عن قطبي الكرة المصرية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:41 ص
خالد قمر
خالد قمر
حسام الحارتي
عبر خالد قمر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن سعادته لتحقيق الفوز على منافسه العربي الكويتي في البطولة العربية بهدف نظيف دون رد .

وأضاف خالد قمر في " تصريحات تلفزيونية "، أن نادي الاتحاد السكندري لا يقل أهمية عن قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، موضحا أن كافة لاعبي الاتحاد السكندري لديهم قدرات فنية وبدنية علي أعلي مستوي .

وأوضح خالد قمر أن تحقيق الفوز على العربي الكويتي لا يعني انتهاء اللقاء ،مشيرا إلى وجود لقاء الإياب وسط جماهير الاتحاد معلقا :" إحنا لعبنا شوط والشوط الثاني في العودة وسط جماهير الاتحاد ونقدم كافة مالدينا من أجل تحقيق الصعود".
وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بفوز صعب أمام العربي بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد صباح السالم فى إطار مباريات دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال البطولة العربية.

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