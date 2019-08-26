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مصطفى فهمي: أخرج الطاقة السلبية بالرياضة.. وإسعاد يونس تتغزل فيه: برنس وحاجة جميلة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:45 م
مصطفى فهمي
مصطفى فهمي
هاني حسين
قال الفنان مصطفى فهمي، إنه يعتذر عن أي عمل فني في حال كون السيناريو ضعيف أو الشخصية التي يقوم بتأديتها ضعيفة أو لا تضيف شيء.

وأضاف مصطفى فهمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" أنا لا أحب الاكتئاب وأبعد عنه عن طريق الرياضة، وأحب ممارسة الرياضة وأحب النهار أكثر من الليل".

وأكمل مصطفى فهمي:" أمارس رياضة التنس بانتظام، وأخرج أي طاقة سلبية عن طريق الرياضة، وأحب البحر والشمس".

وغازلت الفنانة إسعاد يونس الفنان مصطفى فهمي، قائلة:" أنت حاجة جميلة أوي وربنا أعطاك شكل جميل وأنت برنس مش مكتئب".

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