تزيد تركيزك أثناء العمل.. تعرف على طريقة استخدام ميزة Focus Mode من جوجل

تميل تطبيقات وألعاب "أندرويد" إلى استهلاك الكثير من وقت مستخدميها، ولحسن الحظ، أصدرت شركة "جوجل" Google أداة جديدة يمكن أن تساعد مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" على التحكم في وقت استخدام هواتفهم الذكية.





وأطلقت عملاق التكنولوجيا على الميزة الجديدة اسم "وضع التركيز أو "Focus Mode"، وهي ميزة تساعد مستخدمي هواتف "أندرويد" الذكية على التركيز على ما يفترض أن يفعلوه من خلال منعهم من استخدام تطبيقات معينة لفترة زمنية محددة، لكن مستخدمي التطبيقات سيصبحون قادرين على الوصول للتطبيقات مرة أخرى بعد انتهاء الوقت.





وإليك كيفية استخدامها، وفقا لموقع "إنترناشيونال بيزنيس تايم" الأمريكي.





1. يتعين على المستخدمين تنزيل أولا أحدث إصدار تجريبي لتطبيق Digital Wellbeing من متجر Google Play. كما يجب يجب أن يكون التطبيق مرئيًا بعد التثبيت.





2. إذا لم يكن التطبيق مرئيًا من نافذة مشغل التطبيق، فيمكن جعله مرئيًا عن طريق فتح الإعدادات، والضغط على Digital Wellbeing ثم تشغيل "إظهار رمز في قائمة التطبيقات".





3. قم بتشغيل التطبيق بمجرد ظهوره، ثم ابحث عن وضع التركيز Focus Mode تحت قسم "طرق الفصل".





4. يؤدي النقر فوق وضع التركيز Focus Mode إلى كشف قائمة بالتطبيقات المثبتة.





تعرض القائمة تطبيقات مرتبة وفقًا لعدد الدقائق المستخدمة، وسيتم عرض التطبيقات الأكثر استخدامًا في الأعلى، بينما سيتم العثور على التطبيقات الأقل استخدامًا في أسفل القائم.





4. قد لا يتم عرض بعض التطبيقات لذا اضغط على "إظهار جميع التطبيقات" للكشف عنها.





5. سيحتاج المستخدمون إلى النقر فوق المربع الموجود على يمين التطبيق الذي يريدون تعطيله، ثم انقر فوق "تشغيل الآن" لتعطيلهم، وحينها سيتم إيقاف تشغيل جميع التطبيقات مؤقتًا، ولن يتمكن المستخدمون من استخدامها حتى يتم إيقاف تشغيل وضع التركيز Focus Mode.





يعد Focus Mode جزءًا من تطبيق "Digital Wellbeing" الذي تنشره "جوجل" باستخدام نظام التشغيل الجديد Android Q، الذي أصبح اسمه الآن Android 10.



