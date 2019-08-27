مهرجان الموسيقى والغناء يحدث أصداء براقة في قلعة صلاح الدين

أصداء براقة أحدثتها الدورة ٢٨ من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، إذ تشهد العروض اليومية حشود جماهيرية ضخمة تستمتع كل ليلة بأشكال فنية متنوعة وتعكس نجاح جهود الثقافة المصرية في تنمية الوعي والارتقاء بالذوق العام.



ومع ردود الأفعال الإيجابية التي أحدثتها الفعاليات إنطلقت الأمسية التاسعة وأحياها كل من الفريق السكندري على مر الأجيال الذى يضم المطربون ياسر سعيد، محمد الخولى ومحمد متولى تلاه عازف الإيقاع العالمي سعيد الأرتيست، ثم المغني الشاب محمد عدوية.



في البداية تنقل فريق على مر الأجيال بين الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة ولاقى استحسان الحضور كان منها عمار يا إسكندرية، منحرمش العمر، ليلة امبارح، بلاش تبوسني، اشوف فيك يوم، قلبي عشقها، بانوراما العندليب وغيرها.



وعلى دقات الطبول اجرى عازف الايقاع سعيد الارتيست وفرقته مجموعة من معزوفاته الخاصة المستلهمة من المقامات الشرقية الى جانب عدد من ألحان الموسيقى العربية الشهيرة التي أعاد صياغتها ليلعب الايقاع خلالها دورا مؤثرا واثارت اعجاب وتفاعل الجميع منها انا بعشقك، زي الهوا، بتونس بيك، كما استضاف عازف الجيتار وحيد ممدوح ليشارك في أداء لحني ٣ دقات وحارة السقايين ومع المزمار الشعبى عزف اما براوة واختتم الفقرات ب لحن اغنية يا حبيبتى يا مصر.



ثم قدم المغنى الشاب محمد عدوية عددا من اعماله الخاصة التى تعكس طابع العصر وتجسد مشاعر الشباب وتروي مواقف من حياتهم وتجاوب معها الحضور كان منها حبيبى فين ما تكون، مش فارقة، سيبى روحك، بيسلم عليا، الطيب احسن، بقى له كام يوم، ولا كان، ست البنات وغيرها، بالإضافة إلى بانوراما غنائية من أشهر أعمال التسعينيات.