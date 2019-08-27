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150 فعالية مختلفة على هامش قمة تيكاد المتعلقة بالتنمية في أفريقيا ..فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:50 ص
الرئيس السيسى ونظيره
الرئيس السيسى ونظيره اليابانى
محمد القاضي
أفادت موفدة "إكسترا نيوز" إلى اليابان، بأنه سوف تنطلق غدًا الجلسة الافتتاحية العامة لقمة تيكاد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت موفدة "إكسترا نيوز" إلى اليابان، في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه ستقام 150 فعالية مختلفة على هامش قمة تيكاد المتعلقة بالتنمية في أفريقيا.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان، صباح اليوم، حيث يقوم بالرئاسة المشتركة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤتمر يعقد في دورته السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أغسطس الجاري تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي. 

وأضاف السفير بسام راضى، أن المؤتمر يعد من أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية واليابان والمؤسسات الدولية.

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