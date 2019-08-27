ضبط 7 كيلو مشغولات فضية مهربة من الصين مع مصري بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الفضية بحوزته راكب مصري لدي إنهاء إجراءات وصوله قادما من الصين .





وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه اثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من الصين، تم الاشتباه في راكب مصري، وبسؤاله عن ما يحمله فى حقائبه أجاب بأن معه حقائب يد حريمي لأسرته، بالتفتيش عثر علي 7 ونصف كيلو جرام من المشغولات الفضية أسفل وبين طيات الملابس، و 35 حقيبة حريمي.



