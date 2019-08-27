مطران سوهاج للكاثوليك يترأس اجتماع شمامسة الإيبارشية

ترأس الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اجتماعا مع الشمامسة الإكليريكيين بحضور الأب يوسف فوزي منشط الدعوات بالإيبارشية.



وناقش الأنبا باسيليوس مع الشمامسة الإكليريكيين رؤيتهم وأفكارهم الجديدة للخدمة بالإيبارشية واحتياجاتهم في الخدمة خلال الفترة المقبلة.



وتحدث مطران إيبارشية سوهاج حول موضوع "الشهادة الحية" وأن الهدف الأول والأسمي من الدعوة الكهنوتية هو "أن نكون شهودا للمسيح ونعكس صورته للآخرين".



وعبر الأنبا باسيليوس عن تقديره للمسيرة التي يسير بها الشماس الإكلريكي ليصل إلي الكهنوت بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة وجود علاقه الحب والاحترام المتبادل بين الجميع لتحقيق شعار الخدمة "نعمل الحق بالمحبة"، واختتم نيافته اللقاء بتشجيع الشمامسة الإكليريكيين داعما إياهم للاستمرار في الإثمار والخدمة.



