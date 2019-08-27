حرائق الأمازون تشعل الحرب بين فرنسا والبرازيل.. بولسونارو يقصف جبهة ماكرون ويطعن في زوجته: كفي بلادك وبيتك! وحكومة برازيليا ترفض مساعدات بـ 20 مليون دولار

ماكرون يتهم بولسونارو بالتقصير في مواجهة حرائق الأمازون

بولسونارو يرد على اتهامات رئيس فرنسا بإهانة زوجته بريجيت ماكرون

الرئيس البرازيلي تجاهل زيارة وزير الخارجية الفرنسي وبرر عدم لقائه بالانشغال بالذهاب للحلاق

رفضت الحكومة البرازيلية العرض الدولي للمساعدة في جهود مواجهة حراق غابات الأمازون بقيمة 22 مليون دولار، ما يكافئ 18 مليون جنيه إسترليني، من المساعدات المقدمة من دول مجموعة السبع للمساعدة في مواجهة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون المطيرة، الأمر الذي طفا بالخلاف بين باريس وبرازيليا إلى السطح ليكشف أيضا عن العديد من المساوئ التي ارتكبها زعيما الدولتين في حق بعضهما البعض.وأحدث تدهور في الخلاف الدائر بين الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ردود فعل أخيرة عن «حريق كاتدرائية نوتردام» و«زوجة ماكرون، بريجيت».الأمر الذي أثار ماكرون وجعله يطلق ردًا غاضبًا على وصفه بأن «عقليته الاستعمارية» عندما أعلن حالة الطوارئ الدولية قبل قمة بياريتز في نهاية الأسبوع.وقد قوبل عرض الأمس بمسئول برازيلي كبير أخبر ماكرون أنه يجب عليه الاهتمام «بمنزله ومستعمراته».وعلى الرغم من اندلاع أكثر من 80 ألف حريق من غابات في البرازيل منذ بداية العام، معظمها في منطقة الأمازون، إلا أن بولسونارو قد اتهم ماكرون بالإثارة.وكان ماكرون وصف الزعيم البرازيلي في وقت سابق بأنه «غير مهذب» بعد أن نشر بولسونارو مقالًا على موقع "فيس بوك" يتعلق بمظهر بريجيت ماكرون.ونشر الرئيس البرازيلي تدوينة تقارن بين ظهور السيدة ماكرون، 66 عامًا، والسيدة الأولى في البرازيل ميشيل بولسونارو البالغة من العمر 37 عامًا.وكتب شعار: «الآن أنت تفهم لماذا ماكرون يضطهد بولسونارو؟»، وأجاب الرئيس البرازيلي: «لا تهين الرجل، ها ها ها» في إشارة إلى ماكرون.وعندما سئل عن هذا الجدل في قمة مجموعة السبع، أجاب ماكرون: «لقد قال أشياء غير محترمة للغاية عن زوجتي، لدي احترام كبير للشعب البرازيلي، ولا يسعني إلا أن آمل أن يكون لديهم رئيس تسلق على هذا المنصب.. «ماذا أستطيع قوله؟».واستطرد: "شيء محزن. إنه لأمر محزن بالنسبة له أولا، والبرازيليين، أعتقد أن النساء البرازيليات ربما يخجلن من قراءة ذلك من رئيسهن".ولكن تم إطلاق انتقادات لاذعة أخرى عبر المحيط الأطلسي في وقت لاحق عندما قام رئيس أركان بولسونارو بتوبيخ الرئيس الفرنسي بسبب فشله في منع حريق كاتدرائية نوتردام في أبريل الماضيوقال أونيكس لورينزوني، كبير موظفي الرئيس جاير بولسونارو، لموقع «جي 1» الإخباري البرازيلي: «نحن نقدر (العرض)، لكن ربما تكون هذه الموارد أكثر صلة بإعادة تشجير أوروبا».وأضاف: «لا يمكن لماكرون حتى تجنب نشوب حريق متوقع في كنيسة تعتبر من مواقع التراث العالمي»، وفي إشارة إلى النار التي اندلعت في أبريل والتي دمرت كاتدرائية نوتردام.«ماذا ينوي.. تعليم بلادنا؟» هدد الرئيس الفرنسي بعرقلة صفقة تجارية جديدة ضخمة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ما لم يتخذ نظيره البرازيلي خطوات جادة لحماية الغابة سريعة الانكماش من قطع الأشجار والتعدين.وفي علامة أخرى على التوتر، تجاهل بولسونارو اجتماعًا الشهر الماضي مع وزير الخارجية الفرنسي الزائر جان إيف لو دريان، قائلًا إنه ذهب بدلًا من ذلك إلى مصفف الشعر.وقال وزير البيئة البرازيلي ريكاردو ساليس للصحفيين يوم الاثنين إنهم رحبوا بتمويل مجموعة السبع لمكافحة الحرائق التي اجتاحت 950 ألف هكتار (2.3 مليون فدان) ودفعت بنشر الجيش.ولكن بعد اجتماع بين بولسونارو ووزرائه، غيرت الحكومة البرازيلية مسارها.وقال لورينزوني إن البرازيل دولة ديمقراطية حرة لم تكن لها مطلقًا ممارسات استعمارية وإمبريالية، وربما كانت هدفا للفرنسي ماكرون.وعلى الرغم من أن حوالي 60 في المائة من منطقة الأمازون موجودة في البرازيل، فإن الغابة الشاسعة تنتشر أيضًا على أجزاء من ثمانية بلدان أو أقاليم أخرى، بما في ذلك إقليم جويانا الفرنسي في الخارج على الساحل الشمالي الشرقي للقارة.وأظهرت بيانات نشرت الاثنين أن مئات الحرائق الجديدة اندلعت في الجزء البرازيلي من الغابة، حتى عندما قامت الطائرات العسكرية بإلقاء المياه على المناطق المنكوبة.وخنق الدخان مدينة بورتو فيلهو، وأجبر على إغلاق المطار لمدة ساعتين تقريبًا بينما اشتعلت النيران في ولاية روندونيا الشمالية الغربية، حيث تتركز جهود مكافحة الحرائق.وواجه بولسونارو - أحد المتشككين في التغير المناخي - انتقادات بشأن تأخر رده على الحرائق في المنزل وخرج الآلاف إلى الشوارع في البرازيل في الأيام الأخيرة للتنديد بالتدمير.