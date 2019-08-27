اخبار الرياضة.. الأهلي يتعاقد مع مدرب برازيلي خلال ساعات.. ومدرب بازل يتحدث عن محمد صلاح.. برشلونة يحسم صفقة نيمار

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :تعلن لجنة التخطيط بالأهلي، المدير الفني الجديد لفريق الكرة خلال ساعات قليلة؛ بعد أن غادر خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات القاهرة؛ للتفاوض وتوقيع العقود مع المدرب الجديد.كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، خطة نادى الزمالك لحرمان النادى الأهلي من لاعبه رمضان صبحي في الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي.بات البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي،على بعد خطوة من العودة إلى برشلونة الإسباني فريقه السابق، بشكل رسمي.وصف مدرب فريق بازل السويسري السابق "هيكو فوجل"، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالسفاح الوديع.علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مطالبة الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد كرة القدم، خلفا للمجلس المستقيل، بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.تلقى أيمن حفني صانع األعاب فريق الزمالك، عرضا من نادي المقاولون العرب للانتقال إلى صفوفه، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي.اقترب النادى الأهلى من حسم التعاقد مع أحمد هشام "دودو" لاعب هليوبوليس والمنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد الحاصل على كأس العالم مؤخرا بعد الفوز على ألمانيا فى المباراة النهائية.تدرس لجنة التخطيط بالاهلي تأجيل قيد كريم نيدفيد، لفترة القيد الشتوية، وعدم قيده في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على التعاقد مع مدير فنى أجنبى يقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروى الجديد، خلفا لمحمود جابر المدرب الحالى.أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن تعيين منذر الكبير مديرا فنيا لمنتخب تونس، خلفا للفرنسي آلان جريس.يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استبدال حكم الراية بـ روبوت، من أجل مزيد من الدقة وتحقيق العدالة في مباريات كرة القدم.