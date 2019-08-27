اخبار الرياضة.. الأهلي يتعاقد مع مدرب برازيلي خلال ساعات.. ومدرب بازل يتحدث عن محمد صلاح.. برشلونة يحسم صفقة نيمار

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
وفد الأهلي يجتمع بـ وكيل مدرب برازيلي.. والإعلان الرسمي خلال ساعات
تعلن لجنة التخطيط بالأهلي، المدير الفني الجديد لفريق الكرة خلال ساعات قليلة؛ بعد أن غادر خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات القاهرة؛ للتفاوض وتوقيع العقود مع المدرب الجديد.
عدلي القيعي يكشف خطة الزمالك لحرمان الأهلي من رمضان صبحي
كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، خطة نادى الزمالك لحرمان النادى الأهلي من لاعبه رمضان صبحي في الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي.
برشلونة يحسم صفقة نيمار رسميا اليوم
بات البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي،على بعد خطوة من العودة إلى برشلونة الإسباني فريقه السابق، بشكل رسمي.
مدرب بازل السابق: محمد صلاح سفاح وديع
وصف مدرب فريق بازل السويسري السابق "هيكو فوجل"، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالسفاح الوديع.
مرتضى منصور يعلق على مطالب الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد الكرة
علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مطالبة الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد كرة القدم، خلفا للمجلس المستقيل، بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.
أيمن حفني يتلقى عرضا من نادي المقاولون العرب
تلقى أيمن حفني صانع األعاب فريق الزمالك، عرضا من نادي المقاولون العرب للانتقال إلى صفوفه، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي.
أفضل لاعب يد فى العالم على رادار الأهلى .. تفاصيل
اقترب النادى الأهلى من حسم التعاقد مع أحمد هشام "دودو" لاعب هليوبوليس والمنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد الحاصل على كأس العالم مؤخرا بعد الفوز على ألمانيا فى المباراة النهائية.
الأهلي يدرس تأجيل قيد كريم نيدفيد لفترة القيد الشتوية
تدرس لجنة التخطيط بالاهلي تأجيل قيد كريم نيدفيد، لفترة القيد الشتوية، وعدم قيده في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
كلام نهائى.. مدرب أجنبى يقود الإسماعيلى فى الموسم الكروى الجديد
استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على التعاقد مع مدير فنى أجنبى يقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروى الجديد، خلفا لمحمود جابر المدرب الحالى.
رسميا.. منذر الكبير مديرا فنيا لـ منتخب تونس
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن تعيين منذر الكبير مديرا فنيا لمنتخب تونس، خلفا للفرنسي آلان جريس.
الفيفا يدرس إلغاء حكم الراية.. تعرف على البديل
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استبدال حكم الراية بـ روبوت، من أجل مزيد من الدقة وتحقيق العدالة في مباريات كرة القدم.
وفد الأهلي يجتمع بـ وكيل مدرب برازيلي.. والإعلان الرسمي خلال ساعات
تعلن لجنة التخطيط بالأهلي، المدير الفني الجديد لفريق الكرة خلال ساعات قليلة؛ بعد أن غادر خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات القاهرة؛ للتفاوض وتوقيع العقود مع المدرب الجديد.
عدلي القيعي يكشف خطة الزمالك لحرمان الأهلي من رمضان صبحي
كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، خطة نادى الزمالك لحرمان النادى الأهلي من لاعبه رمضان صبحي في الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي.
برشلونة يحسم صفقة نيمار رسميا اليوم
بات البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي،على بعد خطوة من العودة إلى برشلونة الإسباني فريقه السابق، بشكل رسمي.
مدرب بازل السابق: محمد صلاح سفاح وديع
وصف مدرب فريق بازل السويسري السابق "هيكو فوجل"، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالسفاح الوديع.
مرتضى منصور يعلق على مطالب الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد الكرة
علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مطالبة الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد كرة القدم، خلفا للمجلس المستقيل، بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.
أيمن حفني يتلقى عرضا من نادي المقاولون العرب
تلقى أيمن حفني صانع األعاب فريق الزمالك، عرضا من نادي المقاولون العرب للانتقال إلى صفوفه، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي.
أفضل لاعب يد فى العالم على رادار الأهلى .. تفاصيل
اقترب النادى الأهلى من حسم التعاقد مع أحمد هشام "دودو" لاعب هليوبوليس والمنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد الحاصل على كأس العالم مؤخرا بعد الفوز على ألمانيا فى المباراة النهائية.
الأهلي يدرس تأجيل قيد كريم نيدفيد لفترة القيد الشتوية
تدرس لجنة التخطيط بالاهلي تأجيل قيد كريم نيدفيد، لفترة القيد الشتوية، وعدم قيده في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
كلام نهائى.. مدرب أجنبى يقود الإسماعيلى فى الموسم الكروى الجديد
استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على التعاقد مع مدير فنى أجنبى يقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروى الجديد، خلفا لمحمود جابر المدرب الحالى.
رسميا.. منذر الكبير مديرا فنيا لـ منتخب تونس
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن تعيين منذر الكبير مديرا فنيا لمنتخب تونس، خلفا للفرنسي آلان جريس.
الفيفا يدرس إلغاء حكم الراية.. تعرف على البديل
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استبدال حكم الراية بـ روبوت، من أجل مزيد من الدقة وتحقيق العدالة في مباريات كرة القدم.