زينة تتألق بالأبيض على شاطىء البحر فى أحدث ظهور

نشرت الفنانة زينة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت زينة وهي على الشاطئ خلال إجازتها الصيفية، ترتدى فستانا ابيض وهوت شورت نال إعجاب متابعيها، وعلقت قائلة "الحياه مليئة بالناس الطيبين اذا فشلت في إيجاد لأحد منهم فكن أنت أحدهم يمكن تبقي معدى ونكتر".



وجاءت التعليقات من قبل متابعى زينة على هذا النحو: جمالك، ماتعمليش مشاكل، قمر، أطيب قلب، اجمل فنانة.



ووقعت مشاجرة الأسبوع الماضي بين شقيقة زينة وأحمد عز بالساحل الشمالي وتطورت إلى تقديم محاضر شرطية.