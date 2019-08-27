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رياضة

سليمان يجهّز شريف إكرامي للمشاركة الجماعية مع الأهلي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:28 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
أدي شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية، اليوم، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وخاض «إكرامي» تدريبات منفردة، اشتملت على جانب بدني قبل مشاركته في مران، تحت إشراف مدرب الحراس، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من فترة تجهيز الحارس للمشاركة الجماعية.

كما خاض حراس مرمى الفريق تدريبات قوية، في بداية التحضير لمواجهة كانو سبورت، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا التي تقام في غينيا الاستوائية.

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