دوري أبطال آسيا.. شوط أول سلبي بين الهلال والاتحاد في كلاسيكو السعودية

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين الهلال ومضيفه الاتحاد بالتعادل دون أهداف على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا.



وسيطر التعادل على مجريات الشوط الأول رغم السيطرة الهلالية على المباراة.



وكان نادي الاتحاد تأهل إلى دور ربع نهائي عقب تخطي عقبة "ذوب آهن" بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6-4.



والتقى الفريقان مرة واحدة من قبل في بطولة دوري أبطال آسيا، وكان ذلك في دور الـ16 من نسخة عام 2011، ونجح الاتحاد حينها بالتغلب على الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد.