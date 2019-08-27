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رياضة

وديا.. سيراميكا كليوباترا يخسر أمام الرجاء في معسكر برج العرب

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:30 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام
انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع الرجاء، التي أقيمت مساء اليوم في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بتفوق الفريق المطروحي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

شهدت المباراة إثارة قوية من جانب الفريقين، وحرص كل مدير فني على تجربة طرق مختلفة للعب، والدفع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين، لا سيما وأن المباراة ودية وجاءت في إطارات استعدادات الفريقين لانطلاق مسابقة دوري الدرجة الثانية.

ودخل فريق سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا في الإسكندرية، يتخلله سبع مباريات ودية، تعادل في الأولى أمام أبو قير للأسمدة، ويتبقى خمس لقاءات ودية سيخوض واحدة بعد غد وأربع لقاءات في الأسبوع القادم.

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