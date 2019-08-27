اخبار البرلمان | بشرى سارة بعد الاستغناء عن أسطوانات الغاز.. ومناقشة طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب

عبد الرحمن سرحان

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تشريعية البرلمان تعقد اجتماعا لمناقشة طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب..الأربعاء



كشفت مصادر برلمانية أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستعقد اجتماعا ظهر غدا الأربعاء لمناقشة طلبات رفع الحصانة عن عدد من نواب البرلمان..





بعد إقرار الرئيس.. ما هي اختصاصات هيئة الدواء الجديدة ورسوم التسجيل الصيدلي



صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وتتولى هيئة الدواء المصري شراء الأدوية وهي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك، إلى جانب حماية المستهلك، ومجموعة كبيرة من الاختصاصات التنفيذية والرقابية نستعرضها فيما يلي..



30 ألف جنيه غرامة.. مقترح لسن عقوبة على المقاهي المتعدية على الأرصفة



طالبت منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة فرض غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه على كل من انتهك مساحات إضافية من أرصفة الشوارع واستغلالها في المقاهي والكافتريات الخاصة بهدف التربح منها..



بعد تداول فيديو لـ سيارة على فيسبوك .. اعرف عقوبة السير بدون لوحات في قانون المرور الجديد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لسيارة ملاكى، قام قائدها بنزع اللوحة المعدنية الخلفية لها ووضع لوحة خشبية مدون عليها "كلمة" باللغة الإنجليزية، والسير بها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية..





للموظفين.. وقف الراتب وإنهاء الخدمة في حالات المحاكمة



أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانونًا جديدًأ لـ الخدمة المدنية، وذلك في أواخر عام 2016، وبدء العمل بالقانون الجديد رسميًا بعد أن وافق عليه الرئيس السيسي وصدرت لائحته التنفيذية، من قبل الحكومة..





مصر أعطتك الشهرة والمال فلا تطعنها.. رسالة دينية النواب لـ محمد رمضان



قال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يجب على كل فنان ورياضي مصري وكل من يعمل فى مجال يشاهده الأطفال والشباب عليه أن يتأكد أنه فى مهمة تخص الأمن القومى المصرى وليعلم أنه القدوة أمام الآخرين وأى تصرف خارج تخسر البلاد بسببه الكثير..





بشرة خير للموظفين بالدولة.. حوافز تميز علمى 7% من الأجر الوظيفى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لسيارة ملاكى، قام قائدها بنزع اللوحة المعدنية الخلفية لها ووضع لوحة خشبية مدون عليها "كلمة" باللغة الإنجليزية، والسير بها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.. تفاصيل العقوبة بالقانون الجديد أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانونًا جديدًأ لـ الخدمة المدنية، وذلك في أواخر عام 2016، وبدء العمل بالقانون الجديد رسميًا بعد أن وافق عليه الرئيس السيسي وصدرت لائحته التنفيذية، من قبل الحكومة.. تفاصيل قال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يجب على كل فنان ورياضي مصري وكل من يعمل فى مجال يشاهده الأطفال والشباب عليه أن يتأكد أنه فى مهمة تخص الأمن القومى المصرى وليعلم أنه القدوة أمام الآخرين وأى تصرف خارج تخسر البلاد بسببه الكثير.. تفاصيل

أقر مجلس النواب فى عام 2016 قانون الخدمة المدنية الجديد والذى يبلغ عدد مواده 76 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس وصدور اللائحة التنفيذية له..



مزايا بالجملة للأشخاص ذوى الإعاقة فى قانون الخدمة المدنية



ولم يغفل قانون الخدمة المدنية فى مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم..



برلمانى: انخفاض أسعار هذه السلع بعد تراجع الدولار

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن انخفاض سعر الدولار أمس، الاثنين، بالبنوك جاء بسبب انخفاض سعر الفائدة منذ أيام، سواء كان للإيداع أو الإقراض، مما يحدث توازنا فى السوق ويقلل من التضخم..



برلمانى يزف بشرى سارة بعد استغناء مصر عن أسطوانات الغاز أقر مجلس النواب فى عام 2016 قانون الخدمة المدنية الجديد والذى يبلغ عدد مواده 76 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس وصدور اللائحة التنفيذية له.. تعرف على قيمتها ولم يغفل قانون الخدمة المدنية فى مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.. تفاصيل قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن انخفاض سعر الدولار أمس، الاثنين، بالبنوك جاء بسبب انخفاض سعر الفائدة منذ أيام، سواء كان للإيداع أو الإقراض، مما يحدث توازنا فى السوق ويقلل من التضخم.. تفاصيل

وأوضح السيد حجازى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه مع بدء إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من احتياجاتها، مما أدى إلى وفر 750 مليون دولار كانت تستورد بها غازا، ومع اكتمال خطة الدولة فى توصيل الغاز الطبيعى لكل الوحدات السكنية بجميع مناطق الجمهورية والاستغناء عن أسطوانات الغاز ستتمكن الدولة من توفير 200 مليار دولار سنويا..

وأوضح السيد حجازى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه مع بدء إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من احتياجاتها، مما أدى إلى وفر 750 مليون دولار كانت تستورد بها غازا، ومع اكتمال خطة الدولة فى توصيل الغاز الطبيعى لكل الوحدات السكنية بجميع مناطق الجمهورية والاستغناء عن أسطوانات الغاز ستتمكن الدولة من توفير 200 مليار دولار سنويا.. تفاصيل فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 27 أغسطسكشفت مصادر برلمانية أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستعقد اجتماعا ظهر غدا الأربعاء لمناقشة طلبات رفع الحصانة عن عدد من نواب البرلمان.. تفاصيل صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وتتولى هيئة الدواء المصري شراء الأدوية وهي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك، إلى جانب حماية المستهلك، ومجموعة كبيرة من الاختصاصات التنفيذية والرقابية نستعرضها فيما يلي.. تفاصيل طالبت منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة فرض غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه على كل من انتهك مساحات إضافية من أرصفة الشوارع واستغلالها في المقاهي والكافتريات الخاصة بهدف التربح منها.. تفاصيل