بعد تداول فيديو لـ سيارة على فيسبوك .. اعرف عقوبة السير بدون لوحات في قانون المرور الجديد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لسيارة ملاكى، قام قائدها بنزع اللوحة المعدنية الخلفية لها ووضع لوحة خشبية مدون عليها "كلمة" باللغة الإنجليزية، والسير بها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.



ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طالب بالمنصورة لقيامة بنزع لوحات سيارته ووضع لوحة خشبية مكانها.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة المشار إليها، حال سيرها بدائرة قسم أول المنصورة ، وتبين أنها تحمل لوحة معدنية أمامية، كما تم ضبط قائدها "طالب، 21 سنة، مقيم بندر طلخا).



ونستعرض فيما يلي عقوبة السير بسيارة منزوعة اللوحة المعدنية، وفقًا لقانون المرور المزمع إقراره من قبل البرلمان، خلال دور الانعقاد الخامس.



وتأتي مخالفة السير دون لوحات معدنية ضمن الشريحة الخامسة من العقوبات ويتم فيها خصم 5 نقاط من ضمن 50 نقطة متاحة للسائق، ضمن منظومة النقاط المقرر العمل بها بالقانون الجديد.



كما وضع قانون المرور الجديدعقوبة تصل إلى الحبس بحد أقصى 6 أشهر وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 8 آلاف.