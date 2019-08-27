ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تداول فيديو لـ سيارة على فيسبوك .. اعرف عقوبة السير بدون لوحات في قانون المرور الجديد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:36 م
سياراة دون لوحات/
سياراة دون لوحات/ قانون المرور الجديد
عبد الرحمن سرحان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لسيارة ملاكى، قام قائدها بنزع اللوحة المعدنية الخلفية لها ووضع لوحة خشبية مدون عليها "كلمة" باللغة الإنجليزية، والسير بها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طالب بالمنصورة لقيامة بنزع لوحات سيارته ووضع لوحة خشبية مكانها.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة المشار إليها، حال سيرها بدائرة قسم أول المنصورة ، وتبين أنها تحمل لوحة معدنية أمامية، كما تم ضبط قائدها "طالب، 21 سنة، مقيم بندر طلخا).

ونستعرض فيما يلي عقوبة السير بسيارة منزوعة اللوحة المعدنية، وفقًا لقانون المرور المزمع إقراره من قبل البرلمان، خلال دور الانعقاد الخامس.

وتأتي مخالفة السير دون لوحات معدنية ضمن الشريحة الخامسة من العقوبات ويتم فيها خصم 5 نقاط من ضمن 50 نقطة متاحة للسائق، ضمن منظومة النقاط المقرر العمل بها بالقانون الجديد.

كما وضع قانون المرور الجديدعقوبة تصل إلى الحبس بحد أقصى 6 أشهر وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 8 آلاف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما أسلحة لاستخدامها فى ارتكاب جرائم السرقة

عقب تداول الفيديو على فيس بوك.. ضبط صاحب سيارة المنصورة منزوعة اللوحات

ترشيحاتنا

مصر أعطتك الشهرة والمال فلا تطعنها.. رسالة دينية النواب لـ محمد رمضان

ابنة هيفاء وهبي فى أحدث جلسة تصوير بالأبيض والأسود.. شاهد

مصرع طالب ثانوي غرقا في حمام سباحة بمنتجع سياحي

اخبار الحوادث.. العثور على جثة بجوارها مبلغ كبير وسلاح بالدقهلية.. إحالة أوراق متهم بخلية الوراق للمفتي.. وسقوط رجل وزوجته يستخدمان الفيس في النصب

أردوغان: الجيش التركي في خطر

موجز السوشيال ميديا.. بالمايوه.. منة فضالي تشعل إنستجرام.. ريهام سعيد تثير الجدل من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار

شاهد.. إقبال كبير من المواطنين لشراء الأدوات المدرسية من شادر كلنا واحد برمسيس