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الرئيس السيسي يطالب مؤسسات التمويل الدولية بدعم التنمية فى أفريقيا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:12 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كـريـم الـخـطـيـب
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح الرئيس السيسي أمام قمة التيكاد، أنه مع التزام أفريقيا بحماية كوكبنا وفقا لاتفاق المناخ فإنها تدعو دول العالم المتقدم إلى الالتزام بتعهداتها.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد، عن تقديره لرئيس الوزراء الياباني والشعب الياباني، مقدما الشكر للشركاء المنظمين على الإعداد الموضوعي المتميز لقمة التيكاد.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يمكنني اليوم التأكيد على أن شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدرا كبيرا من الإنجازات"، داعيا إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي مع التيكاد للاستفادة من قدرات القارة الأفريقية.

وتشارك فى القمة السابعة للتيكاد بصفتها رئيس الاتحاد الافريقى وعضوًا فاعلا على الساحة الافريقية، وخاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الافريقى وجهودها الرامية إلى تدعيم التكامل الافريقى فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الاستثمار.

وتعقد قمة التيكاد السابعة تحت رئاسة مشتركة للرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، حيث إن اليابان مهتمة بتعزيز التعاون الثلاثي مع القارة الأفريقية.

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