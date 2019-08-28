إبراهيموفيتش يفجرها: أنا تحت أمر مانشستر يونايتد

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، أنه تحت أمر ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يمكنني اللعب بسهولة في الدوري الإنجليزي، لذا إن كان مانشستر يونايتد يحتاجني فأنا هنا، لكن جالاكسي يملكني لذا فأنا أعتذر".



وتابع لاعب مانشستر يونايتد السابق: "لقد أتممت عملي في أوروبا، استمتعت به وحققت خلال مسيرتي 33 بطولة جلبتها معي إلى هنا، وآمل أن أحصل على بطولات هنا أيضًا".



وسئل إبراهيموفيتش عن إذا كان مهتما بمتابعة مباريات مانشستر يونايتد، ليرد حول هذا الأمر قائلًا: "نعم أتابع، لقد شاهدت المباراة الأخيرة أمام وولفرهامبتون، وأعتقد أنهم كانوا غير محظوظين، إن سجلوا ركلة الجزاء لكانت المباراة اختلفت، ولكن المباريات في إنجلترا لا تنتهي إلا مع صافرة الحكم".



وعن علاقته بالدولي الفرنسي بول بوجبا زميله السابق في مانشستر يونايتد، قال إبراهيموفيتش: "أنا أتحدث معه دائمًا وأمنحه الكثير من النصائح، لكن لن أشارككم أيًا منها".



وساهم إبراهيموفيتش في تعادل لوس أنجلوس جالاكسي أمام لوس أنجلوس إف سي، بثنائية أحرزها خلال المباراة التي انتهت 3-3، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.



ويعد زلاتان إبراهيموفيتش ضمن المرشحين لجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف هذا العام، بهدفه في مرمى تورنتو.