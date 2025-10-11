بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بطوخ

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الزراعي أعلى كوبري طوخ العلوي باتجاه القاهرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الزراعي، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف من نقطة إسعاف طوخ لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين من الفحص أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الملاكي، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة النقل من الخلف أعلى الكوبري.

وأسفر الحادث عن إصابة “زينب. أحمد"، و"نجدت. أ"، و"زينب. ع"، و"أسماء. خ"، و"سمير. ع"، و"ماجد. ل"، و"آية. ل"، و"عفاف. ع”، وجميعهم يقيمون بمدينة بنها وعدد من قرى مركز طوخ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما كلفت إدارة المرور بسرعة رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي.