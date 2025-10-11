قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: التدخل السريع تعامل مع 184 بلاغًا لكبار السن وأطفال خلال أسبوع
الكلب الروبوت والدرونز .. الداخلية تتسلح بالمستقبل لتأمين الوطن | صور
بعدما رفض عروض الأهلي.. عماد النحاس مطلوب في 3 أندية محلية وعربية
مستشار ترامب: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. واتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم
أيمن محسب: رفع تصنيف مصر الائتماني لـ B يعكس نجاح برنامج الإصلاح
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
فلوسك مش هتضيع.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-10-2025
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً ترتيبات قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكى: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فريد من نوعه
«صباح البلد» يرصد أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري| فيديو
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يناقشان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
حوادث

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بطوخ

نقل المصابين
نقل المصابين
إبراهيم الهواري

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الزراعي أعلى كوبري طوخ العلوي باتجاه القاهرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الزراعي، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف من نقطة إسعاف طوخ لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين من الفحص أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الملاكي، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة النقل من الخلف أعلى الكوبري.

وأسفر الحادث عن إصابة “زينب. أحمد"، و"نجدت. أ"، و"زينب. ع"، و"أسماء. خ"، و"سمير. ع"، و"ماجد. ل"، و"آية. ل"، و"عفاف. ع”، وجميعهم يقيمون بمدينة بنها وعدد من قرى مركز طوخ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما كلفت إدارة المرور بسرعة رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي.

القليوبية تصادم الطريق الزراعي

