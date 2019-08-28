الكشف على 1484 مريضا بقافلة طبية فى غرب النوبارية بالبحيرة

نفذت مديرية الشئون الصحية بالبحيرة قافلة طبية علاجية بقرية رزق درويش بغرب النوبارية في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.





وأعلن الدكتور يسرى بيومي - وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على (1484) مريض ( 99 جراحة عامة - 99 - جلدية تناسلية - 135 امراض عيون - 126 انف واذن - 59 مسالك - 106 أطفال - 72 نساء وتوليد - 317 أمراض باطنة) وذلك من خلال 8 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة بالإضافة لتحويل 27 من المرضي الي المستشفيات التابعة.





مشيرًا إلى أنه تم خلال القافلة عمل 373 تحاليل دم وطفيليات، 4 أشعة سينية ، 120 كشف مبكر علي الامراض الغير سارية، 115 استبيان ، وعمل تثقيف صحي لعدد 327 وبلغت إجمالي التذاكر المنصرفة 1500 والتقارير الطبية 37 تقريرا.



