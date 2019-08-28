بمليون جنيه.. 8 عمليات جديدة لزراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعي

تفقد الدكتور احمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، المستشفى الجامعي يصاحبه الدكتور أسامة رشاد الشريف، وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى، والدكتور محمد عبد القادر، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، للاطمئنان على الأطفال الذين تم إجراء عمليات زراعة قوقعة لهم، داخل مركز زراعة القوقعة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعي.



وقال الدكتور احمد عزيز، رئيس الجامعة، في بيان، الأربعاء، إنه في إطار مشاركة الجامعة في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، ومبادرة الشركة المصرية للاتصالات "we" والتي ساهمت بتحمل نفقات زراعة 500 قوقعة سمعية للأطفال علي مستوي الجمهورية، تم استكمال عمليات زراعة القوقعة بإجراء ٨ عمليات أخرى، وذلك بتكلفة إجمالية مليون و٤٠ الف جنيه.



واوضح الدكتور اسامة رشاد الشريف، وكيل الكلية وعضو فريق زراعة القوقعة، أنه بالتعاون مع شركة"we” تم تركيب جهاز القوقعة لأول مرة بالمستشفي، والذي يعتبر من أحدث الأجهزة على مستوى العالم، مضيفًا أن مركز زراعة القوقعة بكلية الطب بقسم الأنف والأذن والحنجرة قام بإجراء ٦٥ عملية زراعة قوقعة منذ بدء مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار.



وذكر أن المركز منذ افتتاحه اجري 350 عملية زراعة قوقعة حتى الآن، فهو يعد الثاني على مستوى الجمهورية في هذا المجال، والأول علي مستوى الصعيد.



واشار الدكتور محمد عبد القادر، رئيس القسم وعضو فريق زراعة القوقعة، إلى أن الحالات التي تم اجراء العمليات لها من محافظات سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، لافتا إلى أنه يجرى العمليات بالمركز فريق عمل طبي متخصص من اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، و يتكون من ٣جراحين، و٣ أساتذة سمعيات، و٤ أساتذة تخاطب، وأستاذ أشعة، وأستاذ تخدير.