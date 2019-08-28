ترامب يشيد بقرار رئيس الوزراء البريطاني بتعطيل أعمال البرلمان

أفادت قناة أكسترا نيوز فى خبر عاجل، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد قراره بتعطيل أعمال مجلس العموم البريطاني "البرلمان".



كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن اليوم تعليق أعمال البرلمان، اعتبارا من الأسبوع الثاني في سبتمبر وحتى 14 أكتوبر، في خطوة وصفها رئيس مجلس العموم بـ"الفضيحة الدستورية".



وأثار هذا القرار غضب المعارضين لـ"البريكست"، حيث أن البرلمان سيعود قبل الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي بأسبوعين فقط، وبهذا سيكون لديهم وقت أقل لإفشال خطط الخروج.

