ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ترامب يشيد بقرار رئيس الوزراء البريطاني بتعطيل أعمال البرلمان

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:28 م
ترامب
ترامب
البهى عمرو
أفادت قناة أكسترا نيوز فى خبر عاجل، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد قراره بتعطيل أعمال مجلس العموم البريطاني "البرلمان".

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن اليوم تعليق أعمال البرلمان، اعتبارا من الأسبوع الثاني في سبتمبر وحتى 14 أكتوبر، في خطوة وصفها رئيس مجلس العموم بـ"الفضيحة الدستورية".

وأثار هذا القرار غضب المعارضين لـ"البريكست"، حيث أن البرلمان سيعود قبل الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي بأسبوعين فقط، وبهذا سيكون لديهم وقت أقل لإفشال خطط الخروج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوريس جونسون يكشف عن رغبته الأولى عقب توليه رئاسة وزراء بريطانيا

خبير بالشئون الدولية: جونسون أمامه 100 يوم لحسم معركة البريكست

البريكست يعجل بغروب الشمس عن القارة العجوز.. بريطانيا كانت المحرك الأساسي للوحدة الأوروبية.. الانسحاب من الاتحاد يدفع باتجاه تفكك قوة الغرب.. وجونسون يبدأ عهده بالتهديد بالخروج دون اتفاق

حزب العمال البريطاني يتعهد بإسقاط جونسون وإرجاء البريكست

الجارديان تحذر من تبعات مدمرة لـ البريكست بلا اتفاق

ميركل تمنح جونسون 30 يوماً لحل أزمة بريكست.. والأخير يرد

ترشيحاتنا

بعد تصدر مصطفى فهمي جوجل .. تعرف على فارق العمر بينه وبين شقيقه حسين

الزمالك ضد مصر المقاصة.. رد فعل ميدو على رسالة مرتضى منصور

آخر موعد لتلقي تظلمات بطاقات التموين .. اليوم

اسأل المفتى.. هل تجب الزكاة عن ذهب الزينة ؟

صدمة جديدة لـ محمد النني بسبب فشل انتقاله إلى بشكتاش

تردد قناة الزمالك على نايل سات .. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان

فساتين قصيرة وقوام مثالي .. شاهد إطلالات مثيرة لـ إيمان العاصي في عيد ميلادها الـ 34

طريقة عمل الكب كيك بالزبدة .. 5 وصفات شهية.. صور