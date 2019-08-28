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رياضة

تعرف على موعد مباراة مصر وإيطاليا فى كأس العالم للكرة الطائرة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:01 م
منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين
القسم الرياضي
واصل المنتخب المصري للكرة الطائرة للناشئين تحقيق الانتصارات بفوزه على نظيره البيلاروسي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن دور الثمانية بمنافسات بطولة العالم تحت 19 سنة المقامة حاليا في تونس ليتأهل إلى المربع الذهبي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 21/25 و18/25 و18/25.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر للكرة الطائرة مع المنتخب الإيطالي غدا في الثامنة مساء ضمن منافسات الدور قبل النهائى لبطولة العالم .

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية بعد فوزه أمس على نظيره النيجيري بثلاثة أشواط نظيفة، فيما يطمح منتخب الناشئين بقيادة المدير الفني حسن الحصري لتحقيق إنجاز مهم بمونديال الطائرة على خطى ناشئي كرة اليد المتوجين بكأس العالم هذا الشهر في مقدونيا.

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