حفظ الحبل السري بعد الولادة.. كيف تحمي طفلك من أكثر من 100 مرض؟

لا يعلم الكثير أن الحبل السري الذى يربط بين الجنين والأم أثناء تواجده في الرحم، ويقوم بإمداد الجنين بكل ما يحتاج إليه من المواد الغذائية والتي تصب في دم الجنين مباشرة، ويساعده كذلك على التخلص من كل الفضلات وإيصالها للمشيمة، ربما يكون نجاة للجنين من أمراض عدة بعد ولادته عن طريق ما يعرف بـ "حفظ الحبل السري".

علم "محمد. ج" بما يعرف بحفظ دم الحبل السري عقب الولادة مباشرة، حماية لطفله وعلاج له من أكثر من 100 مرض من أمراض الدم الخطيرة والتي تعالج بالخلايا الجزعية "لقيت أكثر من إعلان عن مراكز لحفظ الخلايا الجذعية، وإن دا مهم لصحة طفلي، لا قدر الله في حالة الإصابة بأي مرض خطير، وإن الحفظ لأكثر من 10 أو 15 عاما".

تكلفة الحفظ

"الموضوع كلفنا حوالي 20 ألف جنيه، الطبيب جه وقت الولادة وقام بسحب الدم من الحبل السري وإيداعه البنك، بعد التأكد من سلامته، ويحفظ بالبنك مقابل 1500 جنيه سنويا كرسوم حفظ"، يتابع محمد.

إقبال الأمهات

لم يكن "محمد" فقط هو من فكر في ذلك، فهناك العديد من الأمهات يفكرون حاليا في التعاقد مع بنوك الخلايا الجذعية كـ "هدية" لأطفالهن، وحماية لهن من الأمراض الخطيرة، وبالبحث عن تلك المراكز، توصل صدي البلد مركزين أحدهما بالقاهرة والآخر بمحافظة الإسكندرية.

لماذا الحفظ؟

"فرصة حفظ دم الحبل السري للمولود بتيجي مرة واحدة بس في العمر وهي أثناء عملية الولادة، وعملية جمع الخلايا الجذعية من دم الحبل السري تستغرق 3 دقائق بس وملهاش أي مخاطر طبية وهي خالية من الألم للأم والطفل، ويتم القيام بها من قبل طبيب وفريقنا المدرب على القيام بهذه الخدمة، وعلشان كده إحنا بنطمن كل الأمهات الحوامل والآباء إنكم مش مهم تدفعوا تكاليف حفظ دم الحبل السري لأطفالكم كلها دفعة واحدة علشان إحنا وفرنا لكم فرص التقسيط بتسهيلات في الدفع تصل إلى 15 شهر".. حسبما أعلن بنك حفظ الخلايا الجذعية.

طريقة الحفظ

وعند التواصل مع مركز حفظ الخلايا الجذعية، أكد القائم عليه: "دم الحبل السري بيتم الحصول عليه من الحبل السرى بعد الولادة وقبل قطع الحبل، ويتم تجميع ذلك الدم بشكل طبيعى لا يعوق إجراءات الولادة، ولازم تخزن الخلايا الجذعية لكل طفل على حدة، زي ما لكل طفل الصفات الوراثية التى ينفرد بها، الخلايا الجذعية من الحبل السري للطفل منفردة لكل طفل أيضا، فالآباء يقومون بتخزين الخلايا الجذعية لكل طفل منفرد، ليكفل أن التطابق الوراثى التام متوفر، وكمان بيزيد من احتمالية التطابق بين أفراد العائلة".

أنواع الحفظ

"المئات من الآباء والأمهات، يتواصلون معنا لحجز موعد لسحب دم الحبل السري خلال الولادة، فالجميع يدرك مزايا العلاج بالخلايا الجذعية وكونه المنقذ لحياة الأطفال والكبار من الأمراض الخطيرة، ومن الممكن الاحتفاظ خلال بنك عائلي للأسرة، أو التبرع بالحبل السري، للمساهمة في البحث العلمي، وعلاج أفراد آخرين".. يتابع المسئول.

وعدد مزايا الحفظ قائلا: "حفظ دم الحبل السري لطفلك يتيح لك الوصول إلى الخيارات الطبية والأمل للعلاج في حال عجزت الأدوية عن ذلك، وقادرة على إعادة بناء خلايا الدم الحمراء والبيضاء والأعصاب والغضاريف وعلاج أكثر من 100 مرض مزمن، زي مرض التصلب المتعدد، والسكتات الدماغية، والشلل الدماغي، والسكر عند الأطفال والتوحد".

ما هو الحبل السري

ولكن ما هو الحبل السري وما مزايا الدم الموجود بداخله؟ يقول دكتور محمد حسين، استشاري النساء والتوليد، إن الحبل السري هو الحبل الحيوي الذي يربط بين الجنين وبين الأم من خلال المشيمة التي تمثل بوابة انتقال الغذاء من الأم للجنين داخل الرحم، وقد وجد أن الدم الموجود بداخله الحبل يحتوي على نسبة من الخلايا الجذعية الأولية التي لديها القدرة على الانقسام المستقبلي لتعطي العديد من أنواع الخلايا في الجسم، أي أنها ذخيرة لتعويض أي خلايا مريضة في جسم الإنسان بفعل أي مرض، وبعد تخزينها من الممكن أن تصبح صالحة لأكثر من 10 أعوام.

عدم وجود قانون

"الأزمة أنه حتى الآن لا يوجد قانون للخلايا الجذعية داخل مصر، ورغم وجود أبحاث الخلايا الجذعية داخل مصر، إلا أنه لا توجد ضوابط لمثل تلك المراكز رغم أهميتها، وأتمنى أن يتم الإسراع في سن قانون، ويتم إنشاء مراكز للخلايا الجذعية تابعة لمستشفيات حكومية، لعلاج الأطفال وإجراء الأبحاث عليها وتوفيرها للمتبرعين والراغبين".. يتابع استشاري النساء والتوليد.

لم يعترف به

وكشف: "حتى الآن لم يتم الاعتراف رسميا بالخلايا الجذعية كعلاج، وللأسف هناك العديد من العيادات والمراكز الطبية تدعي علاج أمراض الدم والتوحد والشلل من خلال الخلايا الجذعية وتقوم بالنصب على الضحايا، لذلك نحن بحاجة لقانون وضوابط للخلايا الجذعية كوسيلة علاج أو بنوك للحفظ".





جدير بالذكر أن بنوك حفظ الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري، ظهرت في أمريكا لأول مرة عام 1992، وبعد ذلك بدأت في الانتشار في العالم الغربي بشكل كبير وبعضها بنوك خاصة تقوم بالاحتفاظ بالخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري لصالح الأسرة، وبعضها الآخر بنوك عامة يتم التبرع بدم الحبل السري لها ليصبح متاح لأي مريض يحتاجه.