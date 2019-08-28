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ديني

معنى الحروف المقطعة في أوائل بعض السور.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:11 م
معنى الحروف المقطعة
معنى الحروف المقطعة في أوائل بعض السور
محمود ضاحي
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن في القرآن الكريم تسع وعشرون سورة بدئت بحروف هجائية، تقرأ مقطعة بأسمائها هكذا: ألف. لام. ميم. وكان منها ما بدئ بحرف واحد: {ص} ، {ق} ، {ن} ومنها ما بدى بحرفين: {طه} ، {يس} ومنها ما بديء بثلاثة أحرف: {الم} منها ما بدئ بأكثر: {كهيعص} ، {حم عسق}.

وأضاف شلبي خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: لم يرد من طريق صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان للمراد منها؛ ولذلك اختلف الناس فيها اختلافًا كثيرًا، وكان لهم آراء .

وأوضح: العلماء لهم اتجاهين الأول يقول إن الكلمات علمها عند الله ولا نعرف المراد منها وفريق آخر، قال إنها أسماء للسور، والبعض قال إن هذه الحروف أوائل بعض السور مثال على وجه التحدي والإعجاز وتحدى المشركين رغم أنهم آل فصاحة على أن يأتوا بمثل آية من القرآن الكريم.

قال تعالى: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.


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