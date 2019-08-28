جامعة عين شمس تعلن نتائج كأس المعرفة

أعلنت جامعة عين شمس نتائج " كأس المعرفة " للجامعات المصرية بمعسكر الجامعة برأس البر.



وحصلت جامعة جنوب الوادى على المركز الأول فى اللقاء القمى الأول لمسابقة" كأس المعرفة " للجامعات المصرية الذى نظمته جامعة عين شمس بمعسكرها برأس البر كما حصلت جامعة بنى سويف على المركز الثانى وجامعة المنصورة على المركز الثالث و جامعة سوهاج حصلت على المركز الرابع و حصلت جامعة عين شمس على المركز الخامس و حصلت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا على المركز السادس.



الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس تنظم لأول مرة اللقاء القمى العلمى للجامعات المصرية بمعسكر الجامعة برأس البر فى الفترة من ٢٢ : ٢٦ من أغسطس الجارى وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



ويشارك طلاب ١٥ جامعة مصرية على مدار خمسة أيام فى العديد من المسابقات فى المعلومات العلمية والعامة و أنشطة وفاعليات ترفيهية وورش عمل لتنمية مهارات وقدرات الطلاب على العمل الجماعى. وتضم لجنة التحكيم ا.د . ممدوح محمد عبد العزيز أستاذ الفيزياء بكلية التربية جامعة عين شمس و ا.د . شاكر عبد اللطيف استاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية وذلك بإشراف ا. د.طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د. تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و ا. طارق أحمد مدير عام رعاية الشباب وا. طلعت عبده مدير إدارة النشاط العلمى و الطالب أشرف خالد رئيس إتحاد طلاب الجامعة و الطالب هلال رافت امين اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة.