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تعليم

جامعة عين شمس تعلن نتائج كأس المعرفة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:05 م
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أعلنت جامعة عين شمس نتائج " كأس المعرفة " للجامعات المصرية بمعسكر الجامعة برأس البر.

وحصلت جامعة جنوب الوادى على المركز الأول فى اللقاء القمى الأول لمسابقة" كأس المعرفة " للجامعات المصرية الذى نظمته جامعة عين شمس بمعسكرها برأس البر كما حصلت جامعة بنى سويف على المركز الثانى وجامعة المنصورة على المركز الثالث و جامعة سوهاج حصلت على المركز الرابع و حصلت جامعة عين شمس على المركز الخامس و حصلت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا على المركز السادس.

الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس تنظم لأول مرة اللقاء القمى العلمى للجامعات المصرية بمعسكر الجامعة برأس البر فى الفترة من ٢٢ : ٢٦ من أغسطس الجارى وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويشارك طلاب ١٥ جامعة مصرية على مدار خمسة أيام فى العديد من المسابقات فى المعلومات العلمية والعامة و أنشطة وفاعليات ترفيهية وورش عمل لتنمية مهارات وقدرات الطلاب على العمل الجماعى. وتضم لجنة التحكيم ا.د . ممدوح محمد عبد العزيز أستاذ الفيزياء بكلية التربية جامعة عين شمس و ا.د . شاكر عبد اللطيف استاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية وذلك بإشراف ا. د.طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د. تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و ا. طارق أحمد مدير عام رعاية الشباب وا. طلعت عبده مدير إدارة النشاط العلمى و الطالب أشرف خالد رئيس إتحاد طلاب الجامعة و الطالب هلال رافت امين اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة.

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