تعرف على الفتاة التي زينت شعار الدورة الثالثة لمهرجان الجونة

طرحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، شعار الدورة الثالثة للمهرجان، أمس الثلاثاء 27 أغسطس، والمقرر إنطلاقها من 19 وحتى 27 سبتمبر، من العام الحالي 2019، وظهرت فتاة ترتدي فستان أحمر على الشعار الذي تم طرحه بخلفية سوداء ترمز لظلام قاعة العرض السينمائي.



الفتاة التي زينت شعار الدورة من المهرجان، هي مصممة أزياء مصرية شابة، تُدعى هنا عثمان، لديها أكتر من مجموعة تصميمات، أشهرهم مجموعة عن زمن الفن الجميل، التي تلك التصميمات التي أرتدتها نجوم هذا الزمن، مثل: (فاتن حمامة، هند رستم)، وغيرهم من جيل الخمسينات والستينات.



على جانب آخر، أعلن المكتب الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، بدء قبول طلبات الاعتماد الصحفي الخاص بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي. وتُقبل طلبات الاعتماد الخاصة بالتغطية الصحفية والإعلامية، من الصحفيين والمصورين، ومراسلي الإذاعة والتلفزيون، ومحرري مواقع الإنترنت، ومراسلي وكالات الأنباء والصحافة العربية والأجنبية، ووكلاء شركات العلاقات العامة للأفلام التي ستعرض في المهرجان.



خلال دورتيه السابقتين، استقبل المهرجان، 2800 تغطية صحفية، ما بين مقالات وأخبار، وصلت إلى أكثر من 3.3 مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

