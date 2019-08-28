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رياضة

مصارع مصري يرفض مصافحة خصمه الإسرائيلي فى بطولة العالم .. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:23 م
المصارع المصري،
المصارع المصري، محمد عبد العال
محمد رشاد
رفض المصارع المصري، محمد عبد العال، مصافحة منافسه الإسرائيلي ساغي موكي الذي تغلب عليه، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة العالم للجودو المقامة حاليا في اليابان.

وبعد إعلان الحكام فوز المصارع الإسرائيلي ، توجه نحو منافسه المصري لمصافحته، لكن الأخير رفض المصافحة وانسحب فى هدوء، كما تقتضي قواعد رياضة الجودو، انحناء المتنافسين أمام بعضهما البعض، والمصافحة بعد ذلك باليد كبادرة احترام.

وشهدت بطولة العالم الحالية في اليابان، التي تستمر منافساتها حتى الأول من الشهر المقبل، حدثا مماثلا أمس الثلاثاء، عندما انسحب المصارع الجزائري، فتحي نورين، من الدور الثالث، لتفادي مواجهة منافس إسرائيلي.

وهذه الواقعة لم تكن الاولى للمصارعين المصريين فى لعبة الجودو حيث رفض مصارع مصري آخر وهو إسلام الشهابي، مصافحة منافسه الإسرائيلي أور ساساون، بعد نهاية نزالهما في دور الـ 32 فى أولمبياد 2016 .

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