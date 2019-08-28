ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شينزو آبى: نتعاون مع الاتحاد الأفريقي لتنمية القارة..فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:35 م
رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان شينزو آبى
توك شو
قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبى إن بلاده حريصة على دعم جهود التنمية المستدامة والاستثمارات بالقارة الافريقية من خلال مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية التيكاد 7 الذى يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان، وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية ويستمر حتى 30 أغسطس الجارى.

وأضاف آبى - فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة - أن الاستثمارات اليابانية بالقارة الأفريقية خلال السنوات الماضية بلغت حوالى 20 مليار دولار، منوها بأن الشركات اليابانية تبحث دائما عن القيمة الجديدة والمضافة بالقارة الأفريقية .

وأشار إلى أن التيكاد الجديدة تعد شراكة لدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين اليابان والقارة الأفريقية، مشيدا بالتقدم الملحوظ الذى تحقق خلال قمة التيكاد السادسة التى عقدت عام 2016 بالعاصمة الكينية نيروبى .

وأوضح رئيس وزراء اليابان أن حكومته تبذل جهودا لدعم استثمارات القطاع الخاص بالقارة الأفريقية، والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتغطية المعاملات التجارية والتقليل من المخاطر التى تواجهها بتلك القارة .

ولفت إلى أن جامعة طوكيو تعاونت مع رواندا فى تصنيع قمر صناعى صغير، كما قامت شركة يابانية بتشييد كابل اتصالات بحرى مباشر يربط بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية، منوها بأن حكومته والتيكاد الجديدة تدعمان الرواد والشركات اليابانية الراغبة فى الاستثمار بالقارة الأفريقية .

وأكد شينزو آبي أن مؤسسة جايكا اليابانية تنفذ مشروعا بالقارة الأفريقية لربط المشروعات المحلية بالمدارس وتدريب الشباب الأفارقة، لافتا إلى أن حكومة اليابان وعدت بتوفير تمويل للصحة العامة بالقارة الأفريقية .

وقال إن حكومته تعهدت أيضا بمواصلة التعاون الإيجابى مع الدول الأفريقية فى مجال الصحة العامة ومكافحة الأمراض وزيادة التمويل المخصص للتحالف الدولى المعنى بمواجهة الأمراض، وأضاف أن الحكومة اليابانية ستطلق العام القادم مبادرة الصحة بأفريقيا لنقل الخبرات اليابانية فى ذلك المجال إلى الدول الأفريقية، ولفت إلى أن حكومته قامت أيضا بتدريت المهندسين العسكريين الأفارقة .

وأشار إلى أنه توجد مجالات مواتية للتعاون بين اليابان والدول الأفريقية منها حماية المحيطين الهادى والهندى ومواجهة التغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق وإصلاح مجلس الأمن، وأوضح أن فكرة "التيكاد الجديدة" تستهدف تحقيق النمو الازدهار والسلام والاستقرار وتسوية النزاعات والتنمية بالقارة الأفريقية .

يعقد مؤتمر "التيكاد 7" تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقى والبنك الدولى، وسيركز المشاركون فى المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل فى التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القارة البكر.. التيكاد ينطلق برئاسة مصر واليابان.. منى عمر: مؤتمر طوكيو خطوة مهمة نحو تنمية أفريقيا.. والتيكاد 7 والـ G7 الفرنسية تأكيد على اهتمام العالم بالقارة السمراء

الاستعلامات: السيسي يواصل مهمته من أجل أفريقيا برئاسة قمة تيكاد 7 فى اليابان

الاستعلامات: السيسي يواصل مهمته من فرنسا إلى اليابان من أجل تنمية أفريقيا.. 40 دولة تشارك فى قمة تيكاد 7 بـ يوكوهاما.. والقمة الخامسة بين الرئيس وشينزو آبي تركز على تعزيز علاقات البلدين

تحركات مصر لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. محور كلمة الرئيس السيسي في افتتاحية التيكاد

شينزو آبى: اليابان حريصة على دعم التنمية والاستثمارات بأفريقيا من خلال التيكاد 7

مؤتمرات "«تيكاد"» فرص مواتية بين اليابان وأفريقيا لتنمية القارة السمراء

ترشيحاتنا

سبب غريب.. خلاف حاد بين حكام لقاء الزمالك ومسؤولي مصر المقاصة فى الكأس

حكم النوم على البطن حرام أم مكروه .. الإفتاء تجيب

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

تعليق مرتضى منصور على تواجد جنش فى استاد برج العرب خلال مباراة المقاصة

احلي ايام .. أحمد السقا يرد على صلاح عبد الله بعد الكشف عن جذوره

الزمالك ضد مصر المقاصة .. عبدالله جمعة يسجل هدفا عالميا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان