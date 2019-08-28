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الأمير خالد بن سلمان يبحث مع بومبيو الأوضاع في اليمن

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:29 م
نائب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان
أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول الأوضاع والمستجدات في اليمن.

وأضافت القناة أن الأمير خالد بن سلمان وبومبيو أكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل لحل للنزاع في اليمن.

وشدد الطرفان على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة، في إطار بحثهما أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن تأييدها لحل تفاوضي بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الانفصالي الجنوبي.

كما ثمنت الخارجية الأمريكية جهود السعودية للوساطة بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي.

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