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صلاح عبية: شعرت بدفء وارتباك خلال تكريمي من الرئيس السيسي .. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:51 م
الدكتور صلاح عبية
الدكتور صلاح عبية
عمرو ممدوح
قال الدكتور صلاح عبية، أستاذ كرسي النانوفوتونيات، الحاصل على وسام العلوم من الطبقة الأولى، إنه حصل على تكريمات عديدة من أكثر من دولة حول العالم، مشيرا إلى أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مختلفا عن أي تكريم سابق.

وأضاف عبية، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه استحضر دعاء والده له حيث كان يدعو له دائما بأن يكون عالما، ويحصل على تكريم من رئيس الجمهورية على جهده وتميزه.

وأوضح أستاذ كرسي النانوفوتونيات، أنه شعر بدفء وارتباك خلال تكريمه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة بعد تكرار الرئيس التهنئة والمباركة له.

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